Киев, 21 апреля, 2019, 06:44 — ИА Регнум. Системных нарушений избирательного законодательства в период с первого по второй тур выборов президента Украины нет.

ЗеПрезидент. youtube.com Дебаты Зеленский против Порошенко

Об этом говорится в отчете наблюдателей «Опоры» — одной из ключевых организаций, наблюдающих за выборами на Украине, передает корреспондент ИА REGNUM.

Эксперты «Опоры» отмечают, что на количество нарушений избирательного законодательства повлияла низкая интенсивность предвыборной кампании в регионах Украины и на уровне территориальных громад.

В документе подчеркивается, что на региональном уровне кандидаты в президенты не проводили активной избирательной кампании, а их местные структуры ограничивались выполнением организационных задач и распространением материалов предвыборной агитации. Также Владимир Зеленский и Петр Порошенко в период с 1 по 20 апреля не совершали поездок в другие области Украины, ограничиваясь коммуникацией с избирателями с помощью медиа и социальных сетей.

В то же время, заявляют в организации, злоупотребление административными ресурсами во время выборов, по оценкам экспертов, не стали весомым фактором предвыборной агитации, но ряду должностных лиц и органам власти не удалось обеспечить политическую нейтральность.

Также в отчете отмечено, что особенностью периода между первым и вторым турами голосования стало проведение негативных агитационных кампаний против кандидатов на должность Президента. Как отмечали наблюдатели организации, массовая контрагитация нередко была анонимной, а источники финансирования такой активности не были прозрачными.

ИА REGNUM напоминает, что сегодня, 21 апреля, на Украине состоится второй тур президентских выборов. На пост главы государства претендуют актер Владимир Зеленский и нынешний президент Украины Петр Порошенко.