Чита, 21 апреля, 2019, 06:37 — ИА Регнум. От природных пожаров в Забайкалье пострадали 29 человек, восемь из них госпитализированы, сообщает сегодня, 21 апреля, региональное министерство здравоохранения со ссылкой на сотрудников Центра медицины катастроф.

Минздрав Забайкальского края От природных пожаров в Забайкалье пострадали 29 человек

Известно, что состояние двух пациентов врачи оценивают как тяжёлое, ещё двух — крайне тяжёлое, у остальных — средней степени тяжести. Все они получили серьёзные термические травмы.

«Площадь поражения кожного покрова составляет от 10 до 50%. У многих ожоги функционально-значимых зон — конечностей, лица. Кроме того, тяжёлые больные имеют поражения дыхательных путей, что осложняет лечение», — пояснил главный врач городской клинической больницы №1 Читы Фёдор Чепцов.

Он также отметил, что психологическое самочувствие у людей подавленное, они тяжело переносят случившееся.

Минздрав Забайкальского края Пострадавшие от пожаров в Забайкалье получили серьёзные термические травмы

Минздрав Забайкалья приводит рассказ о случившемся двух пациентов — братьев Жигжигдэй. По их словам, степной пожар пришёл в считанные минуты, предположительно со стороны Монголии, и чабанская стоянка, где они работали, сразу вспыхнула.

«Мы кинулись открывать ворота, чтобы выпустить скот, а ветер переменил направление, и огонь нас накрыл. Пламя сразу обожгло лицо и руки. Дальше мы ничего не могли разобрать: ветер усилился, наверное, до 40 метров в секунду, было ничего не видно, летел пепел, камни, песок. Еле выбрались», — сказали братья. Оказывается, до больницы они добрались на попутной машине.

Напомним, масштабные степные пожары в Забайкалье начались 19 апреля. Сильный шквалистый ветер и травяные палы способствовали тому, что в огне сгорели более 100 домов, более 300 человек остались без крова. Также уничтожено 12 животноводческих стоянок, погибло 30 голов крупного рогатого скота. В крае действует режим ЧС.