Вашингтон, 21 апреля, 2019, 05:39 — ИА Регнум. Известный американский актер Роберт де Ниро резко высказался в адрес президента США Дональда Трампа в эфире шоу со Стивеном Колбертом на одном из телеканалов. Он признался, что пытался «дать шанс» Трампу, однако политик ожиданий не оправдал.

Роберт Де Ниро на постере фильма «Таксист» 1976 год (фрагмент)

«Но этот парень показал себя полным неудачником!» — заявил Де Ниро.

Когда ведущий спросил актера, почему зрителей очаровывают фильмы о гангстерах, Де Ниро ответил, что людям иногда нравятся преступники, однако не тот гангстер, который находится в настоящее время в Белом доме.

Актер добавил, что даже гангстеры обладают моралью и этикой, у них есть свой кодекс поведения и они держат слово. Трамп, полагает Де Ниро, даже не знает, что означают эти принципы.

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