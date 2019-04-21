Москва, 21 апреля, 2019, 03:14 — ИА Регнум. Единство прибалтийских стран, вероятно, заключается в возможности находиться на переднем краю вражды с Россией. Так прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков критику литовских властей в адрес главы Эстонии Керсти Кальюлайд, совершившей визит в Москву.

Прибалтика

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс «не выдержал» и атаковал Кальюлайд за встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Линкявичюс обвинил эстонского лидера в подрыве «единства балтийских стран», напомнил сенатор.

«Единство в чем? В примитивной политике, не дающей им ничего, кроме возможности быть на переднем краю вражды к России?» — задался вопросом Пушков в своем микроблоге в Twitter и заключил, что такое «лидерство» является весьма сомнительным.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля президенты России и Эстонии Владимир Путин и Кристи Кальюлайд провели переговоры в Москве. Глава МИД Литвы упрекнул Кальюлайд за то, что политик не согласовала встречу с властями Латвии и Литвы. Депутат латвийского сейма Лауринас Кащюнас также указал на якобы замысленный Россией раздор между странами Прибалтики.

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