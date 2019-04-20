Киев, 21 апреля, 2019, 01:43 — ИА Регнум. Киевский суд отклонил иск о снятии с президентских выборов кандидата Владимира Зеленского. Об этом сообщает 21 апреля украинское издание «Страна».

ЗеПрезидент. youtube.com Владимир Зеленский с супругой

Суд не нашел в действиях Зеленского признаков подкупа избирателей, на что указывал истец Андрей Хилько. Судья, зачитывая решение, указал, что размещенная на странице Зеленского в соцсети публикация не попадает под ограничения закона о выборах.

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Речь шла о билетах на дебаты кандидатов Зеленского и Порошенко, которые соперники разделили поровну и распространяли среди своих сторонников в свободном порядке. Суд указал, что объявление Зеленского о бесплатных билетах подкупом избирателей не являлось, а носило информативный характер.

С истца, согласно постановлению коллегии судей, взыскан судебный сбор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители команды действующего президента Петра Порошенко заявили о непричастности к подаче иска против Зеленского.