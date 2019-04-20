Санкт-Петербург, 21 апреля, 2019, 01:34 — ИА Регнум. В 2019 году Кубок на призы Президента Санкт-Петербургской спортивной федерации тхэквондо Демида Момота проходит уже в седьмой раз. Соревнования открываются 20 апреля на базе СПб ГБУ СШОР «Комета».

Андрей Пронин ИА REGNUM Кубок на призы Президента Санкт-Петербургской спортивной федерации тхэквондо Демида Момота

Андрей Пронин ИА REGNUM Турнир имеет статус единственного в своём роде мероприятия, объединяющего младшие возрастные группы

Андрей Пронин ИА REGNUM Турнир принимает более 800 юных спортсменов из России и зарубежья

Андрей Пронин ИА REGNUM Турнир принимает более 800 юных спортсменов из России и зарубежья

Андрей Пронин ИА REGNUM Кубок на призы Президента Санкт-Петербургской спортивной федерации тхэквондо Демида Момота

Андрей Пронин ИА REGNUM Кубок на призы Президента Санкт-Петербургской спортивной федерации тхэквондо Демида Момота

В состав судейской коллегии вошли судьи всероссийской и международной категории. В программе соревнований встречи спортсменов 10−12 лет, 12−14 лет, 15−17 лет, 17 лет и старше. Торжественное открытие состоится в субботу 20 апреля.

Андрей Пронин ИА REGNUM В программе соревнований встречи спортсменов 10-12 лет, 12-14 лет, 15-17 лет, 17 лет и старше

Андрей Пронин ИА REGNUM Турнир принимает более 800 юных спортсменов из России и зарубежья

Андрей Пронин ИА REGNUM Кубок на призы Президента Санкт-Петербургской спортивной федерации тхэквондо Демида Момота

Андрей Пронин ИА REGNUM Кубок на призы Президента Санкт-Петербургской спортивной федерации тхэквондо Демида Момота

Андрей Пронин ИА REGNUM Кубок на призы Президента Санкт-Петербургской спортивной федерации тхэквондо Демида Момота

Как сообщает Санкт-Петербургская спортивная федерация тхэквондо, турнир принимает более 800 юных спортсменов из России и зарубежья и имеет статус единственного в своём роде мероприятия, объединяющего такие возрастные группы. Соревнования проводятся в личном и командном зачёте.

Андрей Пронин ИА REGNUM В программе соревнований встречи спортсменов 10-12 лет, 12-14 лет, 15-17 лет, 17 лет и старше

Андрей Пронин ИА REGNUM Кубок на призы Президента Санкт-Петербургской спортивной федерации тхэквондо Демида Момота

Андрей Пронин ИА REGNUM Кубок на призы Президента Санкт-Петербургской спортивной федерации тхэквондо Демида Момота

Андрей Пронин ИА REGNUM Кубок на призы Президента Санкт-Петербургской спортивной федерации тхэквондо Демида Момота

Андрей Пронин ИА REGNUM Кубок на призы Президента Санкт-Петербургской спортивной федерации тхэквондо Демида Момота

Этот турнир является стратегически важным для подготовки молодых российских спортсменов и для формирования олимпийского резерва. Соревнования включены в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских, международных физкультурных и спортивных мероприятий Минспорта России на 2019 год.

Андрей Пронин ИА REGNUM В программе соревнований встречи спортсменов 10-12 лет, 12-14 лет, 15-17 лет, 17 лет и старше

Андрей Пронин ИА REGNUM Кубок на призы Президента Санкт-Петербургской спортивной федерации тхэквондо Демида Момота

Андрей Пронин ИА REGNUM Кубок на призы Президента Санкт-Петербургской спортивной федерации тхэквондо Демида Момота

Андрей Пронин ИА REGNUM Кубок на призы Президента Санкт-Петербургской спортивной федерации тхэквондо Демида Момота

Андрей Пронин ИА REGNUM Кубок на призы Президента Санкт-Петербургской спортивной федерации тхэквондо Демида Момота

На открытии Кубка, Школа Боевых Искусств Демида Момота представла выступления демонстрационных команд по тхэквондо и хапкидо, в составе которых сильнейшие мастера федераций.