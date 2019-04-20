Киев, 20 апреля, 2019, 23:45 — ИА Регнум. Избирательные бюллетени для голосования во втором туре президентских выборов на Украине получили все участковые избирательные комиссии. Об этом написала глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины Татьяна Слипачук на странице в соцсети Facebook.

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«Всего были переданы бюллетени для голосования в почти 30 тыс. участков, — отметила она. — Таким образом, эту важную фазу можно считать завершенной. Следующий этап — день повторного голосования».

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта 2019 г. на Украине прошел первый тур президентских выборов. По итогам голосования во второй тур вышли политик Владимир Зеленский и действующий президент страны Пётр Порошенко.

Второй тур президентских выборов в стране состоится 21 апреля.

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