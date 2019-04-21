В воскресенье, 21 апреля, проходит второй тур президентских выборов на Украине. За пост президента борются действующий глава государства Пётр Порошенко и актёр Владимир Зеленский. По данным соцопросов, во втором туре готовы принять участие около 80% украинских избирателей. Отметим, что первый тур президентских выборов на Украине состоялся 31 марта. По его итогам Владимир Зеленский набрал 30,24% голосов избирателей, а действующий президент Украины Пётр Порошенко — 15,95%. За ними следовали бывший премьер-министр Юлия Тимошенко и народный депутат Юрий Бойко, которого позиционировали как «пророссийского» кандидата. Явка на выборах составила 63,5%. Читайте подробнее: Выборы президента Украины: самое важное 19 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве прошли дебаты между действующим президентом Петром Порошенко и шоуменом Владимиром Зеленским. Многие эксперты посчитали Зеленского победившим «с большим преимуществом»: шоумену удалось не раз поставить действующего президента в неудобное положение, в то время как практически единственным моментом неуверенности для Зеленского стала тема его отношений с олигархом Игорем Коломойским.

Kyiv.npu.gov.ua Полицейские перед избирательным участком в Киеве

05:14 21.04.2019 Избирательные бюллетени переданы всем участковым избирательным комиссиям, написала глава украинского Центризбиркома Татьяна Слипачук в Facebook. Бюллетени для голосования получили на почти 30 тыс. участков. Теперь избирателям предстоит сделать свой выбор.

05:26 21.04.2019 Первый участок для голосования на выборах президента Украины начал работу в Австралии в 8:00 по местному времени (23:00 мск 20 апреля). Он открыл двери для украинцев, проживающих в Австралии и Новой Зеландии.

05:42 21.04.2019 20 апреля шестой апелляционный административный суд Киева начал рассматривать иск в отношении Зеленского об аннулировании его регистрации в качестве кандидата в президенты. Истцом выступил наблюдатель за выборами Андрей Хилько, который утверждал, что Зеленский якобы подкупил избирателей, посулив им бесплатные билеты на дебаты с Порошенко. Читайте также: Зеленского попытались снять с выборов за пост в Facebook

05:56 21.04.2019 Киевский суд отклонил иск о снятии Зеленского с президентских выборов. Признаков подкупа избирателей в его действиях не нашлось. Читайте подробнее: Иск о снятии Зеленского с выборов отклонен судом

05:58 21.04.2019 Предвыборный штаб Зеленского прокомментировал решение суда фразой, которую часто употребляет Порошенко, говоря о разрыве Киева с Москвой. «Это было «окончательное прощай», — говорится в сообщении.

06:36 21.04.2019 На итогам первого тура президентских выборов больше всего сообщений о нарушениях было в подконтрольной Киеву части бывшей Донецкой области, а также в Киевской, Тернопольской, Днепропетровской и Винницкой областях Украины. Об этом на брифинге заявил советник министра внутренних дел Иван Стойко. Всего, по словам силовика, Национальная полиция после первого тура выборов президента Украины открыла 76 уголовных производств по сообщениям о нарушениях избирательного процесса. По словам представителя МВД, основные нарушения достаточно «традиционные» — это незаконная агитация, подкуп избирателей, фальсификация избирательных документов, нарушение избирательных прав. Также читайте: Названы регионы Украины с наибольшим количеством нарушений на выборах

06:47 21.04.2019 Системных нарушений избирательного законодательства в период с первого по второй тур выборов президента Украины нет. Об этом говорится в отчете наблюдателей «Опоры» — одной из ключевых организаций, наблюдающих за выборами на Украине. Эксперты «Опоры» отмечают, что на количество нарушений избирательного законодательства повлияла низкая интенсивность предвыборной кампании в регионах Украины и на уровне территориальных громад. В документе подчеркивается, что на региональном уровне кандидаты в президенты не проводили активной избирательной кампании, а их местные структуры ограничивались выполнением организационных задач и распространением материалов предвыборной агитации. Также Владимир Зеленский и Пётр Порошенко в период с 1 по 20 апреля не совершали поездок в другие области Украины, ограничиваясь коммуникацией с избирателями с помощью медиа и социальных сетей. Также по теме: Эксперты заявили о низкой интенсивности предвыборной кампании на Украине

07:01 21.04.2019 За вторым туром выборов президента Украины, который состоится сегодня, 21 апреля, будут следить более 2,7 тыс. наблюдателей от иностранных государств и международных организаций. Отметим, что наиболее массовое представительство — у Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ — 997 наблюдателей; по странам больше всего наблюдателей на Украину делегировали США — 65 человек. Представителей России на этих выборах нет. Как заявил заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин — «направлять людей в страну, власти которой прямо заявляют, что не желают их видеть на своей территории, — по крайней мере безответственно, и потом, в нынешних условиях это небезопасно». Также по теме: Наблюдатели на выборах главы Украины: наибольшие делегации — у США и ОБСЕ

07:14 21.04.2019 Эксперты на Украине обсуждают судебное заседание Шестого апелляционного административного суда Киева, который в ночь с 20 на 21 апреля рассматривал иск об отмене регистрации Владимира Зеленского кандидатом в президенты Украины. В частности, экс-заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Украины Андрей Магера утверждает, что даже при самом плохом для Зеленского развитии событий его бы не сняли с выборов, а лишь объявили предупреждение. «Необходимо отметить, что часть первая ст.56 Закона Украины «О выборах президента Украины» содержит только 5 оснований для отмены регистрации кандидата на пост президента. Этот перечень является исключительным. Даже если допустить, что действительно имел место подкуп избирателей, то избирательный закон за подобное предусматривает только объявления предупреждения Центральной избирательной комиссией кандидату на пост президента Украины. И всё», — комментирует судебные разбирательства Магера. Об этом: Эксперт: Суд в принципе не мог снять Зеленского с выборов

07:48 21.04.2019 Эксперты ожидают, что во втором туре президентских выборов, который состоится на Украине сегодня, 21 апреля, явка избирателей будет немного меньше, чем в первом туре. В частности, предполагается, что явка будет меньше на 5% и составит примерно 57%. «Я думаю, что во втором туре президентских выборов явка будет меньшей, потому что для многих выборы фактически уже прошли. Такой большой отрыв в процентном соотношении в первом туре для определенной категории населения, которая до этого не принимала участия в избрании президента, создает видимость того, что уже всё решено, и они могут просто не явиться на эти выборы. Также может появиться категория граждан, которые вообще не видят ни в одном из кандидатов «своего» и, в связи с отсутствием отметки «против всех», они тоже могут просто проигнорировать выборы», — заявил эксперт, представитель Комитета избирателей Украины Станислав Жолудев. Директор Фонда «Демократические инициативы» Ирина Бекешкина объясняет, что причиной снижения явки на выборах может быть тот факт, что для многих украинцев и Пётр Порошенко, и Владимир Зеленский являются неприемлемыми кандидатами. Также социолог предположила, что молодежь, проживающая не по месту регистрации, может полениться повторно менять место голосования. Также читайте: Эксперты ожидают снижение явки на Украине во втором туре выборов президента

08:02 21.04.2019 48% членов участковых избирательных комиссий представляют кандидата в президенты Владимира Зеленского, 37% — Петра Порошенко, еще 15% сформированы окружными избирательными комиссиями (ОИК). Об этом говорится в отчете гражданской сети «Опора», передает корреспондент ИА REGNUM. Как отмечает организация, в целом оба кандидата в президенты получили «пропорциональное и сбалансированное» представительство в составе ОИК, в том числе на уровне распределения руководящих должностей. Подчеркивается, что процесс и результаты формирования состава окружных избирательных комиссий для проведения повторного голосования были значительно качественнее, по сравнению с предыдущим этапом образования ОИК. ИА REGNUM напоминает, что 15 апреля в команде кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявили, что в некоторых регионах страны возможен срыв голосования во втором туре выборов. Согласно заявлению штаба, недостаток людей возник от того, что кандидат в президенты Порошенко подал недостаточное число для формирования комиссий. Также читайте: Кто считает голоса: У Зеленского в комиссиях 48%, у Порошенко — 37%

08:38 21.04.2019 На Украине в 8:00 в рамках второго тура президентских выборов начали работу около 30 тыс. участковых избирательных комиссий, передает корреспондент ИА REGNUM. На победу во втором туре президентских выборов претендуют актер Владимир Зеленский и действующий президент Украины Пётр Порошенко. Для проведения выборов образовано 199 территориальных избирательных округов и один заграничный избирательный округ. Всего в реестр избирателей внесены порядка 30,3 млн человек, 325,6 тыс. избирателей официально сменили место голосования ко второму туру выборов. Избирательные участки закроются в 20:00 Согласно законодательству, ЦИК Украины должна установить и объявить результаты повторного голосования на выборах президента Украины не позднее чем на десятый день со дня такого голосования (то есть до 1 мая). Новоизбранный президент Украины вступает в должность не позднее, чем через 30 дней после официального объявления результатов выборов (т.е. до 31 мая). Также читайте: На Украине стартовал второй тур президентских выборов

09:13 21.04.2019 По оперативным данным, все избирательные участки во Львове сегодня, 21 апреля, открылись вовремя и работают в стандартном режиме. Также в городе в день президентских выборов развешаны национальные флаги, отметили в горсовете. Ажиотажа и очередей на избирательных участках в настоящий момент не наблюдается, голосуют отдельные жители города. По наблюдениям активистов, во Львове накануне второго тура выборов было значительно меньше скрытой агитации, чем было накануне первого. ИА REGNUM напоминает, что именно Львовская область сейчас является опорной для действующего президента Украины Петра Порошенко. В первом туре президентских выборов 31 марта именно во Львовской области была зарегистрирована и наибольшая явка по стране, и наивысшая поддержка Порошенко. Также напомним, что традиционно Западная Украина гораздо активнее голосует во второй половине дня. Также читайте: На выборы с национальными флагами: Во Львове открылись все участки

09:35 21.04.2019 Курс Украины на евроинтеграцию будет сохранен в любом случае, кто бы ни стал следующим президентом страны на выборах 21 апреля. Такое мнение в интервью агентству PAP высказал заместитель главы МИД Польши Марцин Пшидач. Дипломат отметил, что вообще не видит в нынешних выборах угрозы в смысле смены прозападного курса Украины. «Этот курс… гарантирован отношением украинского общества, выраженным много раз — и в рамках избирательных процессов, и во время акций протеста на Майдане. Мне кажется, что, кто бы ни стал руководить Украиной после предстоящих выборов, курс на евроатлантическую интеграцию будет сохранен», — сказал, в частности, польский дипломат.

09:55 21.04.2019 Украинский политолог Андрей Мишин сообщает, что на избирательных участках Киева в настоящий момент наблюдается довольно высокая активность голосующих, передает корреспондент ИА REGNUM. «На высокую явку киевлян уже с утра повлияло как яркое шоу пятничных дебатов, так и суд этой ночью по иску адвоката-порохобота о снятии с регистрации кандидата Зеленского. Домохозяйки вокруг только и возмущаются. Видимо, предсмертная агония штаба Порошенко сопровождается дебильными фатальными ошибками», — комментирует ситуацию эксперт. ИА REGNUM напоминает, что в ходе первого тура президентских выборов в Киеве была зафиксирована одна из наибольших по стране явок — 68,01%. Первые официальные данные по явке на выборах 21 апреля должны быть обнародованы в 11:00. Дебаты и суд мобилизовали киевлян явиться на избирательные участки

10:14 21.04.2019 Один из главных украинских раскольников Филарет, долгое время возглавлявший т.н. «Киевский патриархат», проголосовал на выборах президента Украины 21 апреля. 19 апреля Филарет заявил, что во втором туре выборов президента Украины нужно голосовать «за сохранение государства, его независимость и свободу». Также он отметил, что в ходе избирательной кампании звучали оскорбления в адрес новосозданной «Православной церкви Украины», а томос об автокефалии называют «термосом». В этот же день на дебатах кандидатов в президенты Украины 19 апреля Владимир Зеленский неожиданно заявил, что получение томоса— это достижение в первую очередь Филарета. Томос они назвали «термосом»: Обиженный Филарет проголосовал на выборах

10:40 21.04.2019 На Украине авиация МВД готово оперативно переместить силовиков в любой регион страны, в случае усложнения обстановки на президентских выборах. Об этом 21 апреля заявил заместитель министра МВД Украины Сергей Яровой. «Вся авиация приведена в готовность, если возникнет необходимости перемещать личный состав оперативно в тот или иной регион нашей страны, если ситуация будет усложняться», — сказал Яровой. Он сообщил, что для обеспечения безопасности на выборах МВД задействовало более 133 тыс. человек личного состава, из них более 72 тыс полицейских, 7,5 тыс. нацгвардейцев, до 39 тыс сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, более 8 тыс сотрудников государственной пограничной службы, 1857 сотрудников государственной миграционной службы, 4500 курсантов и преподавателей высших учебных заведений.

10:41 21.04.2019 Наблюдатели из общественной сети «ОПОРА» зафиксировали ряд нарушений на выборах президента Украины. В МВД Украины поданы уже более 100 заявлений о нарушениях в ходе голосования во втором туре президентских выборов. Подробности в материале: На выборах президента Украины зафиксированы первые нарушения

10:44 21.04.2019 На выборах президента Украины 21 апреля по всей стране не открылся только один избирательный участок из почти 30 тыс., сообщил на брифинге глава нацполиции Сергей Князев. Как заявил Князев, этот участок расположен в селе Лебединское на линии разграничения в украинском Донбассе. На этом участке зарегистрированы 680 избирателей. По каким причинам участок не работает, глава Нацполиции не уточнил. «Мы открыли уголовное производство по статье 157 УК, и в ближайшее время Главное управление нацполиции в Донецкой области отчитается о расследовании и перспективах вынесения подозрения лицам, которые будут считаться виновными», — заявил силовик. Подробности в материале — Нацполиция Украины: Во всей стране не открылся один избирательный участок

10:50 21.04.2019 На одном из избирательных участков в украинском городе Никополь Днепропетровской области пьяный избиратель попытался сорвать голосование. Попытка не удалась. Читайте также: Пьяный избиратель заявил о бомбе на участке в Никополе

10:56 21.04.2019 МВД Украины зерегистрировало 102 заявления о нарушениях в ходе голосования во втором туре выборов президента Украины. Подробности в материале: МВД Украины: Зарегестрированы 102 заявления о нарушениях в ходе выборов

11:02 21.04.2019 Утром 21 апреля в Одессе правоохранителям поступил анонимный звонок о минировании телекомпании, сообщает пресс-служба национальной полиции в Одесской области. «По состоянию на 08.50 здание телекомпании проверено. Никаких взрывных предметов и веществ не обнаружено», — говорится в сообщении. Об этом: ЧП на выборах Украины — «минирование» телеканала, один закрытый участок

11:13 21.04.2019 В оккупированном Мариуполе украинские силовики с бронетехникой охраняют окружные избирательные комиссии. Читайте подробнее: В оккупированном Мариуполе избирательные комиссии охраняют войска

11:16 21.04.2019 Отмечается, что листовки были расклеены в центральной части города. На представленной фотографии листовки кандидат в президенты Украины актёр Владимир Зеленский изображён вместе с бывшим главой государства Виктором Януковичем. Читайте подробнее: В Чернигове появились листовки с Зеленским и Януковичем

11:20 21.04.2019 Предвыборный штаб Владимира Зеленского утверждает, что явка во втором туре на некоторых избирательных участках уже выше, чем в первом туре. Об этом: Штаб Зеленского: на некоторых участках явка на 5% выше чем в первом туре

11:21 21.04.2019 Специально на день президентских выборов МВД Украины создало 150 взрывотехнических групп по всей стране. Об этом на брифинге заявил глава национальной полиции Сергей Князев. Силовик объяснил, что такое решение было принято, поскольку накануне, в «день тишины», по стране было много сообщений о минированиях. Отметим, что наиболее часто информация о заминированиях, которая потом не подтверждается, в последнее время была в Одессе и Днепропетровске. Читайте подробнее: МВД Украины на день выборов создало 150 взрывотехнических групп

11:24 21.04.2019 Политический эксперт Александр Мусиенко назвал фейковое минирование избирательного участка и случай выноса одного бюллетеня «мелким хулиганством». Соответствующее заявление Мусиенко сделал 21 апреля в эфире одного из украинских телеканалов. «Есть случаи мелкого хулиганства. Нетрезвый мужчина что-то бросил. Будет составлен протокол об административной ответственности. Не думаю, что это тянет на криминальную. Кто-то выбежал (с участка с бюллетенем в руках). Психиатры часто говорят, что весна — период обострений у многих, кто склонен. Зачем ему тот бюллетень? Может, на память», — допускает Мусиенко. «Очевидно, он потом будет погашен. Дай бог, чтобы такие незначительные нарушения в будущем только и фиксировались. Это одиночные случаи, которые существенно не влияют на сам процесс голосования и, главное, — на результаты голосования», — добавил Мусиенко. Читайте также: Эксперт объяснил нарушения на выборах «весенним обострением»

11:29 21.04.2019 Владимир Зеленский прибыл на избирательный участок на проспекте героев Сталинграда в Киеве и проголосовал во втором туре выборов главы Украины. Подробности в материале: Владимир Зеленский проголосовал во втором туре выборов президента Украины

11:31 21.04.2019 Национальная полиция Украины получила 152 сообщения о нарушениях в ходе второго тура президентских выборов, заявил замглавы Национальной полиции Украины Александр Фацевич журналистам в Ситуационном центре. Читайте также: На Украине зарегистрировали более 150 сообщений о нарушениях в ходе выборов

11:36 21.04.2019 На территории Казахстана для выборов президента Украины открылся только один избирательный участок — на территории посольства в Астане. Подробности в материале: В Казахстане открылся один избирательный участок для выборов главы Украины

11:40 21.04.2019 Во Львовской области Украины в правоохранительные органы за первые три часа голосования на президентских выборах поступило четыре сообщения о возможных нарушениях избирательного законодательства. Как сообщает региональное управление нацполиции, все сообщения поступили на оперативную линию 102 и были внесены в Журнал единого учета. Сейчас полицейские проверяют информацию. В нацполиции уточнили, что одно нарушение связано с конфликтом жительницы города с членами избирательной комиссии — на одном из избирательных участков во Франковском районе Львова. Другие нарушения касаются незаконной, по мнению заявителей, политической агитации. В целом голосование во Львове идет спокойно, без чрезвычайных происшествий. Подробности в материале: Голосование во Львове: За первые 3 часа зафиксировано 4 нарушения

11:41 21.04.2019 Утром, 21 апреля, на Украине на избирательном участке умер гражданин. Об этом 21 апреля на брифинге в Киеве заявила глава ЦИК Украины Татьяна Слипачук. «Сегодня с утра на одном из участков произошел досадный случай — умер один гражданин. Искренние сочувствия его родным, это досадно. Давайте сохранять покой и голосовать. Страна ждет выбор», — сказала она. Она призвала СМИ и избирательные штабы кандидатов снизить уровень страстей и оставить в покое избирателей, чтобы они могли спокойно проголосовать. Подробности в материале: На Украине зафиксирован первый смертельный случай на избирательном участке

11:42 21.04.2019 «На избирательном участке №050683, что в селе Жеребиловка Могилев-Подольского района, избирателям выдают бюллетени без предъявления соответствующего документа», — говорится в сообщении на сайте «Опоры». Об этом: Наблюдатели: в Винницкой области комиссия выдает бюллетени без паспортов

11:44 21.04.2019 Атомные электростанции, консульства и дипломатические посольства на территории Украины взяты под усиленную охрану национальной гвардией. Об этом сообщил журналистам исполняющий обязанности командующего нацгвардии Николай Балан. Читайте подробнее: Нацгвардия Украины взяла под усиленную охрану АЭС и дипучреждения в стране

11:44 21.04.2019 К 11 утра по местному времени явка избирателей на участки составила 10,2%, сообщили в избирательной комиссии Украины в воскресенье, 21 апреля. Это информация по данным десяти избирательных округов. Читайте также: ЦИК Украины: явка избирателей к 11 часам утра составила 10,2%

11:46 21.04.2019 Всеукраинская общественная организация «Комитет избирателей Украины» (КИУ) констатирует, что на избирательных участках открытых в стране для проведения второго тура выборов главы Украины стало заметно меньше наблюдателей, чем в первом туре. Подробности в материале: Наблюдателей на участках во втором туре выборов главы Украины стало меньше

11:59 21.04.2019 Пётр Порошенко, перед тем как прийти на избирательный участок и проголосовать во втором туре выборов президента Украины, пришел помолиться в главный храм украинских раскольников в Киеве. Читайте также: Порошенко перед голосование во втором туре пошёл молиться к раскольникам

12:02 21.04.2019 ЦИК Украины и Донецкая областная военно-гражданская администрация проводят работу по открытию избирательного участка в прифронтовом поселке Лебединское. Об этом 21 апреля на брифинге в Киеве заявила глава ЦИК Татьяна Слипачук. Он сообщила, что на указанном избирательном участке зарегистрированы 192 избирателя, а не 670, как ранее сообщала полиция. «Этот участок находится на линии столкновения… 31 марта на этом участке выявили желание и смогли проголосовать четверо избирателей. На сегодня в список внесены 192 избирателя. Информация, которую дали представители полиции, не является корректной. Мы постоянно находимся в контакте с главой Донецкой областной военно-гражданской администрацией. Мы пытаемся, и мы решим эту проблему, чтобы этот участок открылся и люди могли проголосовать», — сказал Слипачук. Читайте подробнее: ЦИК пытается открыть участок на линии соприкосновения для 192 избирателей

12:09 21.04.2019 В Волынской области на избирательных участках второго тура выборов президента Украины наблюдатели фиксируют недостаточное количество избирательных бюллетеней. Об этом: На Волыни на избирательных участках не хватает бюллетеней

12:14 21.04.2019 Экс-и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на своей странице в Facebook в воскресенье, 21 апреля, призвала граждан страны выполнить свой гражданский долг и проголосовать на выборах. Свою запись Супрун сопроводила тэгом «Украина превыше всего», калькой известного нацистского лозунга. Об этом: Супрун призвала граждан Украины на выборы и процитировала нацистский лозун

12:14 21.04.2019 Окончательные выводы в отношении будущей политики Украины, в случае победы на выборах кандидата в президенты этой страны Владимира Зеленского, пока делать рано, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 21 апреля в интервью телеканалу «Звезда». По мнению главы МИД России, в настоящий момент оба кандидата на пост президента Украины стараются победить на выборах, а не привлекать население страны какой-либо конструктивной программой. Читайте также: Лавров: пока рано делать выводы о будущей политике Зеленского

12:20 21.04.2019 В тюрьмы Днепропетровской области завезли в 2−3 раза большее количестве бюллетеней, чем число зарегистрированных там избирателей. Подробности в материале: В тюрьмы под Днепропетровском завезли в 2−3 раза больше бюллетеней чем надо

12:29 21.04.2019 ЦИК Украины обнародовала данные по состоянию на 11:00, после трех часов голосования. Явка в Запорожской области составила 24,38%. Также среди лидеров — юго-восточные области Украины: Днепропетровская область — 22,56%, Николаевская область — 23,35%, Херсонская область — 22,06%, Полтавская область — 22,53%. В подконтрольных Киеву регионах Донбасса явка составляет около 20% — в «украинской части» бывшей Донецкой области — 20,79%, в «украинской» части бывшей Луганской области — 20,91%. Наименьшая явка в первой половине дня традиционно на западе Украины: Черновицкая область — 10,37%, Закарпатская область — 8%, Ивано-Франковская — 10,81%. В Киеве явка составила 16,27%. Напомним, что в целом по стране активность избирателей по 11:00, согласно данным ЦИК, составила 17,66%.

12:30 21.04.2019 В Польше перед посольством и консульствами Украины выстроились очереди из желающих проголосовать во втором туре выборов украинского президента. Об этом: В Польше перед участками для выборов главы Украины выстроились очереди

12:35 21.04.2019 Штаб Зеленского зафиксировал почти 600 нарушений в ходе голосования во втором туре выборов президента Украины. Подробности в материале: Штаб Зеленского зафиксировал почти 600 нарушений на выборах главы Украины

12:35 21.04.2019 Президент Украины Пётр Порошенко на своей странице в Twitter поздравил «всех христиан» с «великим праздником Воскресения Христова». Порошенко напомнил, что «ровно год назад мы начали переговоры о получении Томоса». Теперь, по его словам, «у нас есть Единая Церковь». Подробности в материале: Порошенко поздравил «всех христиан» с Пасхой

12:41 21.04.2019 Мнение экспертов о том, что во втором туре президентских выборов на Украине люди будут голосовать менее активно, чем в первом, пока не подтверждается. Так, в первом туре выборов итоговая явка на 11:00 составила 16,65%, а сегодня, 21 апреля, после обработки данных из 171 из 199, явка составляет 17,89%. Общая картина первого и второго тура схожа — в первой половине дня активно голосует юго-восток страны и достаточно слабо — запад. Следующая официальная явка будет обнародована в 16:00 Подробности в материале: Украина: активно голосует юго-восток, запад — пассивен

12:47 21.04.2019 Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий назвал сегодняшнее голосование во втором туре президентских украинских выборов «евроатлантическим выбором Украины», соответственную запись политик разместил 21 апреля в своем Facebook. Об этом: Спикер Рады отдал свой голос на выборах за «евроатлантический выбор»

12:48 21.04.2019 Президент Украины Пётр Порошенко «гордится» организацией выборов, об этом он написал на своей странице в Twitter. По его словам, волеизъявление граждан проходит свободно, а «демократическая традиция» защищена. Порошенко также считает, что важна не «фамилия» того, кто выиграет выборы, а «сохранение стратегии и пути», но еще важнее — «не потерять страну». Читайте также: Порошенко заявил, что «фамилия победителя выборов» неважна

13:08 21.04.2019 Действующий президент Украины Пётр Порошенко проголосовал во втором туре президентских выборов на избирательном участке в Центральном доме офицеров в Киеве. В заявлении для журналистов Порошенко отметил, что во время этих выборов Украина должна сделать всё возможное для того, чтобы были продолжены реформы, а также «европейская и евроатлантическая интеграция». Об этом: Порошенко проголосовал на избирательном участке в Киеве

13:17 21.04.2019 Активистка из движения Femen разделась на избирательном участке в Киеве, где голосовал Владимир Зеленский и его супруга. Подробности в материале: Активиста Femen разделась перед Зеленским

13:23 21.04.2019 Россия не стала выступать с заявлением о непризнании президентских выборов на Украине в 2014 году, чтобы дать шанс избранному президенту Петру Порошенко выполнить свои обязательства по быстрому урегулированию конфликта, рассказал глава российского МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу «Звезда». Министр отметил, что обещания Порошенко скорого разрешения конфликта мирным путём подкреплялись просьбами официального Парижа и Берлина не выступать с заявлением о непризнании выборов. Об этом: Лавров рассказал, почему Россия признала выборы на Украине в 2014 году

13:35 21.04.2019 Явка во втором туре на выборах президента Украины во Львовской области Украины на 11:00 составила 12,14%. Соответствующие данные обнародовал ЦИК Украины. Показатели во Львовской области примерно вдвое меньше, чем на юго-востоке страны, однако известно, что на Галичине всегда гораздо активнее голосуют во второй половине дня. Пока что процесс голосования во Львове идет в стандартном режиме, чрезвычайные ситуации на выборах не зафиксированы. Вместе с тем Львовский горсовет уточняет данные по районам по состоянию на 12:00: в Галицком районе проголосовали ориентировочно лишь 5,5% (2.348) избирателей, при том что в других районах города показатель составляет около 13−14%. Горсовет не уточняет, с чем связаны столь аномально низкие показатели. Подробности в материале: Во Львове в одном из районов города зафиксирована аномально низкая явка

13:40 21.04.2019 На Украине многие граждане не поддерживают ни действующего президента Петра Порошенко, ни шоумена Владимира Зеленского. Об этом 21 апреля в эфире одного из украинских телеканалов заявил политический эксперт Алексей Дорошенко. «Общество находится в позиции, когда многие не поддерживают ни одного, ни второго кандидата. Есть очень большой протестный электорат. В любом случае избирателю Украины подложили большую свинью под политическую систему Украины», — сказал Дорошенко. По его словам, на Западе, как и на Украине граждане устали от «старой политической элиты». Подробности в материале: «Под политическую систему Украины подложили «большую свинью» — эксперт

13:46 21.04.2019 Владимира Зеленского обвинили в нарушении тайны голосования во втором туре выборов президента Украины. Во время голосования Зеленского снимали журналисты, и его бюллетень, в котором кандидат проголосовал за себя, стал достоянием общественности. Читайте подробнее: Владимира Зеленского обвинили в нарушении тайны голосования

13:51 21.04.2019 Комитет избирателей Украины (КИУ) заявляет о массовом нарушении тайны голосования в ходе второго тура президентских выборов из-за специфики избирательного бюллетеня. Как объясняют эксперты организации, бюллетень небольшого размера и избиратели часто не сворачивают документ, вбрасывая его в прозрачный ящик для голосования. Поэтому можно увидеть, за кого в итоге проголосовали, подчеркивает комитет. «Результаты волеизъявления могут увидеть посторонние лица, в том числе другие избиратели, наблюдатели, члены комиссии», — констатируют в Комитете. Наблюдатели КИУ сообщает, что такая ситуация зафиксирована во всех регионах Украины. Читайте подробнее: Комитет избирателей: На Украине массово нарушается тайна голосования

14:00 21.04.2019 Министерство внутренних дел Украины к 12:00 зарегистрировало 281 заявление о нарушениях в ходе голосования во втором туре выборов президента Украины. Подробности в материале: МВД Украины зарагестрировало более 280 заявлений о нарушениях на выборах

14:18 21.04.2019 «Новоизбранный президент Украины не откажется от курса в НАТО и Европейский союз». Об этом 21 апреля заявил экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк, после того как проголосовал на избирательном участке. «Никто с курса Украины в Европейский союз, в НАТО, к нашей национальной самоидентификации не сойдет. Те, кто пробовал это сделать, их сегодня нет в Украине и не будет… Кто бы им не стал, президент, правительство и парламент будут вместе работать и будут вместе вести страну к успеху», — считает Яценюк. Он сообщил, что парламентские выборы сформируют в Раде новую коалицию. Читайте также: Яценюк: «Новый президент продолжит курс в НАТО и ЕС»

14:28 21.04.2019 Экс-кандидат в президенты Украины, лидер партии «Наши» Евгений Мураев во втором туре выборов «проголосовал против нелюдя», написал политик на своей странице в Facebook. Мураев отметил, что «впервые за пять лет чувствует себя частью большинства» и добавил, что «пора вымести мусор из нашей страны». Подробности в материале: Евгений Мураев на украинских выборах «проголосовал против нелюдя»

14:36 21.04.2019 Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сегодня, 21 апреля, проголосовал на выборах президента страны на избирательном участке в Виннице. В своем комментарии прессе Гройсман подчеркнул, что сегодня украинцы выбирают будущее страны. «Я могу только пожелать, чтобы это будущее было счастливым, успешным и чтобы надежда каждого исполнилась», — подчеркнул глава правительства. Также он отдельно обратил внимание на «огромное достояние» Украины, подчеркнув, что каждый гражданин может сделать «свободный и демократический выбор». Подробности в материале: Гройсман проголосовал на выборах, пожелав Украине «счастливого будущего»

14:40 21.04.2019 Окончательная явка на президентских выборах на Украине, проходящих сегодня, 21 апреля, на 11:00 составила 18,15%. Такие данные обнародовала ЦИК Украины, подсчитав данные со всех 199 избирательных округов. Активность избирателей пока значительно выше, чем в первом туре, когда по состоянию на 11:00 проголосовали 16,65% граждан. Согласно данным ЦИК, лидером по явке на указанный отрезок времени является Запорожская область Украины с показателем 24,62%. Как и в первом туре, игнорирует политическую жизнь Украины Закарпатская область — здесь проголосовали всего 8,64%. Подробности в материале: Украинские выборы: Окончательная явка на 11:00 составила 18,15%

14:49 21.04.2019 Бывший президент Украины Леонид Кучма проголосовал во втором туре президентских выборов и заявил, что ему жаль будущего главу государства, так как тому достанется незавидное наследство. Об этом: Кучме жаль будущего президента Украины

15:04 21.04.2019 По предварительным данным, во втором туре президентских выборов на Украине актер Владимир Зеленский набирает 72,5% голосов, действующий президент Петр Порошенко — 26%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник, знакомый с предварительными результатами экзитполов. Как отмечает источник, ввиду того, что во второй половине дня традиционно активнее голосует Западная Украина, рейтинг Порошенко к концу дня увеличится, но не очень значительно. Похожие результаты приводит и народный депутат Сергей Лещенко, не уточняя, откуда у него информация. По его данным, Зеленский пока что набирает 75,8% голосов, Порошенко — 24,2%. Подробности в материале: Предварительные экзит-поллы: Зеленский — 72,5%, Порошенко — 26%.

15:17 21.04.2019 Советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко уличил в некачественной работе сотрудников государственного реестра избирателей, органов местного самоуправления и государственной власти по формированию списка избирателей. Соответствующее заявление Варченко сделал 21 апреля на брифинге в Киеве. «Есть некачественная работа государственного реестра, органов местного самоуправления и органов государственной власти относительно формирования списка избирателей. У нас есть коллеги, в том числе и в министерстве внутренних дел, которые через судебные решения накануне дня голосования в первом туре обеспечили себе право гражданина голосовать на участке. Придя голосовать во втором туре, оказалось, что их опять нет в списках избирателей. Такие ситуации не единичные, такие случаи мы сотнями фиксируем по Украине», — возмутился Варченко. Об этом: МВД Украины критикует Госреестр: в списках мёртвые вместо живых

15:24 21.04.2019 На Украине есть конкретный министр, который в настоящий момент ведет собственную политическую игру под прикрытием президентских выборов. Об этом сегодня, 21 апреля, во время избирательного марафона во Львове заявила певица и волонтер София Федина, близкая к штабу Порошенко. Федина отметила, что речь идет о министре внутренних дел Украины Арсене Авакове. Соратник Порошенко заявила, что по всей Украине виден определенный разрыв в том, как правоохранители реагируют на те или иные проявления нарушений закона. «Например, в Луцке избили старушку, которая выражала свою позицию, но мы не услышали результата или комментариев. Зато со стороны Авакова мы увидели огромное количество задержек общественных активистов», — заявила активист. Подробности в материале: Во Львове штаб Порошенко резко раскритиковал главу МВД Авакова

15:25 21.04.2019 Сотрудники украинской полиции выписали штраф кандидату в президенты, бесспорному фавориту второго тура президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому, за то что он нарушил тайну голосования. Подробности в материале: Украинская полиция оштрафовала Зеленского за нарушения тайны голосования

16:04 21.04.2019 На Украине полиция зафиксировала более 10 сообщений о минировании объектов социальной инфраструктуры. Об этом 21 апреля на брифинге в Киеве заявил советник министра внутренних дел Украины ИванВарченко. «На сегодня зафиксировано более 10 сообщений (о минировании объектов)… Сообщения получаем по Харьковской, Одесской, Донецкой области и единичные случаи по другим областям», — рассказал Варченко. Он напомнил, что гражданам грозит до восьми лет лишения свободы за сообщение о ложном минировании. Читайте также: На Украине «заминировали» более 10 объектов

16:12 21.04.2019 «Минские соглашение сохраняют санкции в отношении Кремля, а также оберегают жизни украинских воинов в Донбассе». Об этом 21 апреля на брифинге заявил глава фракции «Блок Петра Порошенко» Артур Герасимов. «Минские соглашения ключевые, и их нужно выполнять… Мы делали всё, чтобы Минские соглашения выполнялись. Мы сделаем всё для того, чтобы наш курс по всем основным направлениям сохранялся», — обещает Герасимов. Он считает, что новоизбранный президент продолжит придерживаться Минских соглашений и не пойдет на их нарушение. Читайте также: Глава БПП: «После выборов Украина продолжит выполнять минские соглашения»

16:45 21.04.2019 Во втором туре президентских выборов на Украине, который проходит сегодня, 21 апреля, явка избирателей на 15:00 составила 45,21%. Соответствующие данные обнародовала Центральная избирательная комиссия по результатам обработки данных со 190 избирательных округов из 199. Безусловными лидерами по явке, как и ранее, являются регионы юго-восточной Украины: Днепропетровская (50,91%), Запорожская (50,78%), а также Полтавская области (50,36%). Чуть не добрали до 50% Николаевская, Харьковская область и Черниговская области. Почти одинаковые показатели зафиксированы на подконтрольных Киеву территориях Донбасса: 45,01% на украинской части бывшей Донецкой области и 45,05% в Луганской. В Киеве проголосовали 46,14% избирателей. На Западной Украине ситуация следующая: Львовская область — 39,51%, Ивано-Франковская — 37%, Тернопольская — 40,79% и абсолютный аутсайдер Закарпатская область с показателем 29,64%. Подробности в материале: Юго-Восток Украины решает: Обнародована явка на выборах на 15:00

16:46 21.04.2019 21 апреля в США началось голосование во втором туре выборов президента Украины. Об этом сообщается на странице посольства Украины в США в соцсети Twitter. Читайте подробнее: Голосование на выборах президента Украины началось в США

16:54 21.04.2019 Глава «Украинского института национальной памяти» Владимир Вятрович на своей странице в Facebook сравнил одного из кандидатов в президенты страны с Иисусом Христом. Вятрович написал, что проведение выборов в Вербное воскресенье представляется ему «хорошим знаком»: «напоминает, что те, кто кричат «Осанна», впоследствии начнут кричать «Распни». Подробности в материале: Вятрович сравнил кандидата в президенты Украины с Иисусом Христом

17:06 21.04.2019 Украинский политолог Сергей Гайдай, последовательно выступающий против действующего президента Петра Порошенко, отмечает, прямо сегодня ее будет никакой победы, поскольку «счастье не может быть в один ход». «Дальше будет сложно. Некомпетентность главного и всех его новых. Обвал его рейтинга и ссоры, конфликты и скандалы в его команде. Появление всяких разных «новых». Всех, кто теперь ринется к новому центру власти. Разборки и перетасовки тех, кто у власти и при власти на местном уровне, в регионах. Тяжелое похмелье гражданского общества после порохоботского запоя. Новый всплеск парада реформаторов, визионеров и примкнувшим к ним городских сумасшедших. И много, много много критики со стороны проигравших, экспертов и недовольных», — очерчивает эксперт ближайшие перспективы Украины. Также он напоминает про борьбу за власть на грядущих осенью парламентских выборах, где есть «угроза ползучего коррупционного реванша и ожесточённые информационно-пропагандисткие войны кланов». Читайте подробнее: Эксперт: Прямо сегодня еще не будет никакой победы над режимом Порошенко

17:10 21.04.2019 По состоянию на 16:00 за актера Владимира Зеленского проголосовали примерно 70% жителей Украины, действующий президент Пётр Порошенко получает 27,5% голосов, еще 2,5% бюллетеней окажутся недействительными. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник, знакомый с предварительными результатами проводимых на Украине экзитполов. Напомним, несколько часов назад источники сообщили, что, по предварительным данным, во втором туре президентских выборов на Украине актер Владимир Зеленский набирает 72,5% голосов, действующий президент Пётр Порошенко — 26%. При этом подчеркивалось, что ближе к вечеру действующий президент немного нарастит свой показатель за счет Западной Украины. Предварительные экзит-поллы: Зеленский — 70%, Порошенко — 27,5%

17:25 21.04.2019 «Гражданам страны нужно продолжить контролировать действия будущего президента Украины», чтобы он выполнял свои обещания. Об этом 21 апреля заявил в эфире одного из украинского телеканала украинский певец Святослав Вакарчук после голосования на президентских выборах. «Продолжим контролировать политика, независимо от его фамилии, чтобы он продолжал выполнять свои обещания, защищал каждого украинца. Лично я собираюсь это делать любыми возможными способами», — сказал Вакарчук. Он напомнил, что ранее отказался официально поддерживать кого-либо из кандидатов в президенты. Об этом: Вакарчук: «Эти выборы прошли на эмоциях, на хайпе, на взаимных обвинениях»

17:54 21.04.2019 Единственный общественный запрос, на который сможет отреагировать Владимир Зеленский в случае своей победы на президентских выборах, заключается в проведении антикоррупционных дел, при том в первую очередь связанных с действующим президентом страны Петром Порошенко. Об этом 21 апреля заявил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в эфире телеканала «Россия 24». «Зеленский не сможет решить дело с ЖКХ. По вопросам мира он может какие-то меры предпринимать, но тут надо быть очень аккуратным, чтобы не попасть под (критику) радикальной составляющей. Поэтому он будет делать ставку именно на антикоррупционную составляющую — сажать Порошенко и его людей», — заявил Абзалов. Читайте подробнее: «Зеленский сделает ставку на уголовное преследование Порошенко» — эксперт

18:01 21.04.2019 Во Львове на президентских выборах сегодня, 21 апреля, по состоянию на 15:00 проголосовали 41,7% избирателей, что составляет порядка 244,5 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе Львовского горсовета, передает корреспондент ИА REGNUM. Как отметили в горсовете, по районам ситуация примерно одинаковая — в Лычаковском районе — проголосовали ориентировочно 44,5% (36.820) избирателей; в Железнодорожном районе — ориентировочно 45,7% (48.040) избирателей; в Сиховском районе — ориентировочно 46,3% (53.788) избирателей; в Галицком районе — ориентировочно 44% (18.824) избирателей; во Франковском районе — ориентировочно 41% (45.596) избирателей; и лишь Шевченковский район немного отстает от других — с результатом 33,48% (41.487) избирателей. Подробности в материале: В Львовской области на 15:00 явка составила 41,7%

18:15 21.04.2019 Системных и грубых нарушений, которые бы повлияли на подсчет голосов на выборах президента Украины, во Львовской области не зафиксировано. Об этом сегодня, 21 апреля, заявил прессе Тарас Радь, координатор наблюдения во Львовской области от гражданской сети «Опора», передает корреспондент ИА REGNUM. Среди мелких нарушений, которые встречались в регионе в день выборов 21 апреля, Радь отметил попытки проголосовать без паспорта, особенно в селах. Также имели место фотографирование бюллетеней для голосования и выдача нескольких бюллетеней в одни руки. На одном из участков, как заявил представитель «Опоры», случилась небольшая потасовка — секретарь избирательной комиссии силой вытолкал с участка наблюдателя.

18:23 21.04.2019 В случае победы на президентских выборах Владимиру Зеленскому придётся столкнуться с необходимостью идти на компромисс с Москвой ради решения экономических проблем на Украине. Об этом 21 апреля заявил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в эфире телеканала «Россия 24». «В ближайшее время добиться включения в Европейский союз будет невозможно. К тому же после нынешних выборов в Европарламенте будет примерно треть евроскептиков, и я очень хочу посмотреть, как будет работать схема с ассоциацией — это те самые люди, которые «заголосовали» в своё время в Голландии на соответствующем референдуме эту тему», — пояснил политолог. Читайте также: «Принуждение к миру»: Сможет ли Евросоюз поддержать «антирусскую» Украину?

19:05 21.04.2019 В случае победы Владимира Зеленского на выборах президента Украины ключевые члены его команды не будут публично названы до инаугурации. Об этом заявил журналистам вечером 21 апреля спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков. «Мы раньше это говорили и сейчас говорим — что есть определенный риск для людей не только между первым и вторым туром, и даже после второго тура. К сожалению, на Украине есть практика, когда людей подставляют, и речь идет не только о простых людях, но и тех, кто может возглавить какое ведомство», — заявил Разумков. Спикер Зеленского отметил, что особенно это касается силовиков. Подробности в материале: Штаб Зеленского: до возможной инаугурации члены команды не будут названы

19:15 21.04.2019 В штабе Петра Порошенко ждут появления действующего президента Украины почти сразу после закрытия избирательных участков и объявления данных экзитполов, примерно в 20:10 — 20:15. Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM источник, присутствующий сейчас в штабе, предполагается публичное выступление Порошенко, несмотря на предполагаемые провальные для него результаты выборов. В целом обстановке в штабе сейчас спокойная, здесь присутствует достаточное количество журналистов и соратников действующего главы государства. Читайте также: Порошенко не будет прятаться и скоро выступит в штабе — источник

19:32 21.04.2019 На Украине нет предпосылок для формирования нового политического курса, который мог бы вытащить страну из кризиса. Об этом 21 апреля заявил председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов в эфире телеканала «Россия 24». «Страна деградирует. Там нет никакой идеи. Та идея «анти-России» себя исчерпала. На ней пять лет прекрасно ездили, танцевали гопак, всё проходило, удавалось людей удерживать. Экономическая ситуация такова, что не за что даже зацепиться. Нет ни одного хорошего основания, точки опоры, чтобы что-то делать», — подчеркнул он. Читайте подробнее: «Для реформ на Украине нет ни единой точки опоры» — глава Госсовета Крыма

19:35 21.04.2019 Нехватка бюллетеней на некоторых избирательных участках Украины связана с тем, что более 250 тыс. граждан изменили место регистрации для голосования до процедуры печати и развоза бюллетеней. Об этом 21 апреля заявил эксперт по избирательному праву Александр Барабаш. Он призвал граждан посещать отделы ведения государственного реестра «не тогда, когда стоят очереди, а в любой другой, удобный момент, приходите, разберитесь». Об этом: На Украине сообщают нехватке бюллетеней на участках

20:05 21.04.2019 Владимир Зеленский выиграл президентские выборы на Украине, набрав 73,2% голосов избирателей — таковы данные Национального экзитпола. Пётр Порошенко набрал 25,3% голосов. Читайте подробнее: Национальный экзитпол: Зеленский стал президентом Украины, набрав 73,2%

20:22 21.04.2019 На Украине идет протестное голосование не за Владимира Зеленского, а против Петра Порошенко. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 апреля, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич. «Это было голосование не за Владимира Зеленского, а против Петра Порошенко. Короче говоря, протестное голосование по принципу: пусть победит кто угодно, хоть «кот в мешке», но только не тот, кого мы, граждане Украины, уже хорошо знаем, и кто надоел нам хуже горькой редьки», — рассуждает Клинцевич. Читайте подробнее: Хоть кот в мешке: Украину предостерегли от нового Майдана

20:23 21.04.2019 Владимир Зеленский в ходе трансляции на своей странице в Facebook поблагодарил всех, кто помог ему одержать победу на президентских выборах, и пообещал никого из них «не подвести». Читайте подробнее: Зеленский пообещал «не подвести» сограждан

20:25 21.04.2019 Во втором туре выборов президента Украины сегодня, 21 апреля, за Владимира Зеленского проголосовали 72,7%, за действующего главу государства Петра Порошенко — 27,3%. Об этом свидетельствуют обнародованные в 20:00 данные всеукраинского экзитпола, проведенного по заказу ТСН. Подробности в материале: Экзитпол: Зеленский — 72,7%, Порошенко — 27,3%

20:31 21.04.2019 Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что новоизбранный президент Украины не сможет уволить его с занимаемого поста, поскольку он не является чиновником. Об этом Кличко заявил 21 апреля после голосования на избирательном участке. «Все чиновники волнуются, что их уволят с должностей. Я не был чиновником никогда. Меня уволить с должности не может ни один президент. Меня уволить с должности могут только киевляне, которые выбрали и доверили мне столицу. Я всё делаю искренне, открыто, прозрачно. Изменения в столице уже заметны. Мы можем показывать примеры по многим направлениям — по ремонту дорог, вводу в эксплуатацию новых детских садов, парков», — сказал Кличко. По его словам, на дебатах 19 апреля между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским «победила Украина». Об этом: Кличко: «Меня уволить с должности не может ни один президент»

20:33 21.04.2019 Во втором туре выборов президента Украины сегодня, 21 апреля, Владимир Зеленский победил действующего президента Петра Порошенко во всех частях страны. Согласно данным Всеукраинского экзитпола, Зеленский набрал 73,7%, Пётр Порошенко — 26,3%, передает корреспондент ИА REGNUM. По данным этого опроса, на востоке Украины за Зеленского проголосовали 88%, за Порошенко — 12%; на юге — за Зеленского 86%, за Порошенко — 14%; в центре — за Зеленского 72,3%, за Порошенко — 27,7%; на западе Украины за Зеленского 56,4%, за Порошенко — 43,6%. Организаторами этого экзитпола выступили телеканалы «112 Украина» и NewsOne, Институт социальных исследований и консультаций SORA (Австрия), центр «Социальный мониторинг», Украинский институт социальных исследований им. А. Яременко. Экзит-полл: Зеленский разгромил Порошенко во всех частях Украины

20:48 21.04.2019 Президент Украины Пётр Порошенко готов покинуть пост главы государства после второго тура выборов. Об этом сообщил сам политик, комментируя предварительные результаты экзитполов. Читайте также: Порошенко заявил о готовности покинуть пост главы государства

20:50 21.04.2019 Украина является единственным постсоветским государством, где у граждан есть «реальное, а не бумажное право сменить власть тогда», когда они считают это нужным, написал на своей странице в Twitter в воскресенье, 21 апреля, пятый президент Украины Пётр Порошенко. Читайте подробнее: Порошенко заявил, что в Прибалтике и Грузии нет реальных выборов

20:51 21.04.2019 Традиционно каждый новый президент Украины поддерживает свою популярность за счёт переложения ответственности за сложившееся положение дел на своего предшественника. Однако в этот раз такой подход может не сработать. Об этом 21 апреля заявил политконсультант Игорь Димитриев в эфире телеканала «Россия 24». «Любой действующий президент Украины обвинял в своих ошибках предыдущего президента или предыдущую партию власти. Это хватало на два-три года. Но теперь, думаю, не вытянет», — считает эксперт. Читайте подробнее: «Теперь проблемы гораздо серьёзней»: Если ли у Зеленского запас времени?

20:51 21.04.2019 Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, одержавший, по предварительным данным, победу во втором туре выборов, в своем поздравительном слове обратился к постсоветским странам. Зеленский подчеркнул, что говорит эти слова, пока он официально не еще президент страны, как обычный гражданин Украины. «И напоследок, пока я официально не президент, я могу сказать как гражданин Украины всем странам постсоветского союза: посмотрите на нас — всё возможно!», — сказал он. Сразу после этого Зеленский ушел от прессы, так что уточнить, что конкретно он имел в виду, журналисты не смогли. Подробности: Зеленский как гражданин Украины обратился к постсоветским странам

21:02 21.04.2019 Действующий президент Украины Пётр Порошенко по итогам президентских выборов имеет большие шансы быть подвергнутым уголовному преследованию. Об этом 21 апреля заявил политконсультант Игорь Димитриев в эфире телеканала «Россия 24». «Сама драматургия украинской политики требует того, чтобы Порошенко был за решёткой. У Порошенко большие шансы. Он за пять лет вызвал такую ненависть не только у избирателей и населения, а и у бывших бизнес-партнёров, политических сил, у олигархических групп, у которых он «отжимал» бизнес. Даже более лихо, чем это делал Янукович. Я думаю, за него возьмутся серьёзно», — заявил Димитриев. Читайте подробнее: «Такая драматургия украинской политики»: Окажется ли Порошенко за решёткой?

21:06 21.04.2019 Действующий президент Украины Пётр Порошенко дал понять, что переходит в оппозицию к Владимиру Зеленскому, который, согласно предварительным данным, выиграл выборы 21 апреля. Вместе с тем Порошенко заявляет, что готов «подставить плечо» своему оппоненту в любой момент, но при выполнении одного условия. «Я хочу подчеркнуть, чтобы никто даже не сомневался, что лично я и вся моя команда готова подставить плечо президенту во всех его решениях, которые будут отвечать национальным интересам Украины», — сказал он. По его мнению, национальным интересам отвечают решения, приближающие Украину к Евросоюзу и НАТО. Читайте подробнее: Порошенко «подставит плечо» Зеленскому при выполнении одного условия

21:26 21.04.2019 Президент Украины Петр Порошенко сам бы за себя не проголосовал, если бы поверил во всю ложь, которую рассказывали о нем. Об этом сообщил сам политик, комментируя предварительные результаты экзитполов во втором туре президентских выборов. Об этом: Порошенко рассказал о «нелегком президентстве»

21:29 21.04.2019 Один из ближайших соратников Петра Порошенко, народный депутат Сергей Березенко признал, что команда действующего президента ждала «чуда» от Западной Украины. Об этом он заявил в комментарии изданию «Левый берег». Для западных областей «чуда не произошло», констатировал в комментарии Березенко. «На востоке и юге она выросла, на западе — нет… Мы рассчитывали, что на пасхальные праздники поедут на Западную Украину (заробитчане, — ред.). Не знаю, они поехали или нет… но явка не увеличилась», — констатировал соратник Порошенко. Читайте подробнее: Штаб Порошенко: Надеялись на Западную Украину, но чуда не случилось

21:32 21.04.2019 В Госдуме обратили внимание на то, что первые заявления Петра Порошенко после обнародования данных экзитполов обращены к НАТО и ЕС, не к народу Украины, передает корреспондент ИА REGNUM 21 апреля. «Уходящий президент Порошенко продолжает биться в агонии. Его первые заявления после обнародования данных экзитполов обращены не к своему народу, а снова к НАТО и ЕС: не бросайте, мол, Украину с таким неопытным новым президентом. Только ни внешние кураторы, ни антироссийские провокации не помогли Порошенко сохранить свой пост, сегодняшние результаты — это его полнейший политический провал», — заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР). Читайте подробнее: В Госдуме ждут первых шагов Зеленского

21:48 21.04.2019 Во втором туре президентских выборов на Украине окончательная явка избирателей на 20:00 составила 62,05% (на уровне первого тура президентских выборов). Соответствующие данные обнародовала ЦИК по результатам обработки данных со 118 из 199 избирательных округов. На первое место традиционно выбралась Львовская область, совершившая резкий рывок по явке во второй половине дня с показателем 68,52%. Наименьшая явка, как и в первом туре, была в Закарпатской области Украины — 44,38%. Среди лидеров по явке город Киев (66,21%), Днепропетровская область (65,71%) и Полтавская область (65,15% Среди аутсайдеров, кроме Закарпатья, Черновицкая область (52,94%) и Херсонская область (56,92%). Довольно низкой в итоге явка оказалась на подконтрольных территориях Донбасса — в украинской части бывшей Донецкой области проголосовали 57,94% избирателей, в украинской части бывшей Луганской области 57,65%. Читайте подробнее: Обнародована итоговая явка по Украине: названы главные лидеры и аутсайдеры

22:00 21.04.2019 Владимир Зеленский намерен «перезагрузить» минский формат переговоров, такое заявление он сделал на брифинге в Киеве. Также Зеленский выразил готовность «идти до конца для прекращения огня». Единственным конкретным его тезисом была анонсированная смена представителя Украины на этих переговорах. Читайте также: Зеленский пообещал «перезагрузить» минский формат

22:09 21.04.2019 Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, по предварительным данным победивший во втором туре выборов, заявляет, что будет назначать «новых людей» на ключевые должности. Об этом он сказал на брифинге вечером 21 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM. Вместе с тем он не озвучил конкретных фамилий, заявив, что этому будет посвящена отдельная пресс-конференция. Однако кандидат в президенты отреагировал на реплику из зала насчет участи генерального прокурора Украины Юрия Луценко, который, как известно, является кумом Петра Порошенко. «Луценко — это старая команда. Мы будем назначать новых людей. И это относится не только к Луценко», — сказал Зеленский. Читайте подробнее: Зеленский анонсировал назначения во власть «новых людей»

22:12 21.04.2019 Избирательная комиссия Украины опубликовала первые официальные данные о подсчете голосов во втором туре президентских выборов. После обработки 1,61% протоколов Владимир Зеленский набирает 70,94% голосов, Пётр Порошенко — 26,71%. Об этом: Первые данные ЦИК Украины: у Зеленского — 70,94%

22:29 21.04.2019 Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, который, по предварительным данным, победил во втором туре выборов обещает посоветоваться с обществом насчет дальнейшей политической карьеры действующего президента страны Петра Порошенко. «Вы хотите, чтобы я его кем-то назначил? Тогда я обращусь обязательно к обществу, если мне общество мне скажет, что оно хочет видеть Порошенко на той или иной должности, то… может быть, я не знаю», — заявил Зеленский на брифинге. Вместе с тем он дал понять, что лучше бы действовать «новыми силами», и подчеркнул, что судьба Порошенко — «это не сегодняшнее кадровое решение». Читайте подробнее: Зеленский о судьбе Порошенко: «Вы хотите, чтобы я его кем-то назначил?»

22:33 21.04.2019 Результаты выборов на Украине — это приговор всем ветвям власти. Об этом заявил основатель «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко, комментируя результаты экзитполов. Подробности в материале: Бойко о результатах выборов на Украине: «Приговор всем ветвям власти»

22:42 21.04.2019 Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, который, по предварительным данным, одержал уверенную победу во втором туре, пообещал защищать украинский язык. «Я должен защищать украинский язык. И я буду», — заявил он на брифинге вечером 21 апреля. Впрочем, Зеленский при этом не сказал ничего конкретно относительно судьбы законопроекта об украинском языке, который сейчас рассматривает Верховная рада. «Смотрите, там есть какие-то вопросы», — заявил кандидат в президенты об этом документе. Сегодня же вечером на своем брифинге действующий президент Пётр Порошенко заявил, что будет «счастлив» подписать новый закон о языке, если Верховная рада успеет его принять на следующей неделе, ориентировочно 25 апреля. Подробности в материале: «Должен и буду защищать»: Зеленский об украинском языке

22:56 21.04.2019 По предварительным данным победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский не желает работать в здании администрации главы государства на улице Банковой в центре Киева, которую ранее традиционно занимали все президенты страны. По словам Зеленского, для своей администрации ему хотелось бы найти «открытое место» в пригороде столицы Украины. «Я хочу, чтобы не было трафика в Киеве. Поэтому я хочу найти такое место возле Киева», — заявил кандидат. Также Зеленский отметил, что намерен пересмотреть и существенно сократить штат президентской администрации. Подробности:Зеленский хочет перенести администрацию президента в пригород Киева

23:07 21.04.2019 Посольство США на Украине уже официально поздравило Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины. Сообщение посольства обнародовано вечером 21 апреля, когда ЦИК Украины еще только начал подводить итоги выборов, передает корреспондент ИА REGNUM. «Поздравляем новоизбранного президента Владимира Зеленского и благодарим всех, кто способствовал обеспечению мирных президентских выборов на Украине», — говорится в сообщении. Американское посольство выразило надежду на продолжение «крепкого партнерства» между двумя странами. Подробности:Посольство США поздравило новоизбранного президента Украины Зеленского

23:08 21.04.2019 Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский сменит руководство генерального штаба вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление Зеленский сделал 21 апреля на брифинге в Киеве. «Мы представили всех экспертов нашего коллектива, избирательного процесса, партии «Слуга народа». Мы их привели на канал 1+1… В ближайшее время мы представим команду. По поводу генштаба. У нас есть очень серьезные парни, которые пользуются авторитетом в армии. Это действующие генералы. Вы обязательно их увидите. Сейчас я не имею права называть фамилии этих людей. Есть договоренность с генералами. Это очень серьезная история», — сказал Зеленский. Кроме того, он пообещал отправить в отставку генерального прокурора Юрия Луценко. Читайте подробнее: Зеленский: генштаб возглавят «серьёзные парни — действующие генералы»

23:21 21.04.2019 «Без паники! Держим строй!» — написал на своей странице в Twitter спикер парламента Украины Андрей Парубий. Таким образом он прокомментировал данные экзитполов об итогах второго тура президентских выборов, а также первые данные избиркома. Читайте также: Спикер парламента Украины призвал не паниковать и «держать строй»

23:41 21.04.2019 Избирательная комиссия Украины обработала 7,65% протоколов, в которых учтены голоса 1 миллиона 53 тысяч избирателей. Владимир Зеленский набирает 72,33% голосов, Пётр Порошенко — 25,36%. Об этом: На Украине посчитаны голоса миллиона избирателей: у Зеленского 72,33%

23:41 21.04.2019 «Президент Украины Петр Порошенко проиграл выборы из-за того, что ни ему, ни его команде не удалось найти эффективный механизм противостояния «внутренней и российской информационной войне. Все его достижения на посту президента поддавались жесткой критике». Об этом 21 апреля в эфире одного из украинских телеканалов заявил замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины» Юрий Грымчак. «Главная проблема Порошенко была в том, что он был недостаточно идеальным для нашей страны. Ну, недостаточно. И крылья у него были не совсем белыми, и нимб как-то не так висел», — сказал Грымчак. Он сообщил, что в соцсетях от Зеленского уже требуют реформ, хотя он еще не стал президентом. Читайте подробнее: Грымчак: «Порошенко был недостаточно идеальным для Украины»