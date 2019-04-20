Вашингтон, 20 апреля, 2019, 22:39 — ИА Регнум. Телефонные переговоры с кандидатами на пост президента Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко провел государственный секретарь США Майк Помпео в ночь на 20 апреля. Об этом сообщил спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер на своей странице в соцсети Twitter.

U.S. Department of State Майк Помпео

По его словам, Помпео во время разговора с претендентами на высший руководящий пост страны выразил поддержку со стороны Вашингтона «суверенитета и территориальной целостности Украины».

«Помпео … подтвердил нашу приверженность работе с тем, кого выберет украинский народ», — написал Волкер.

Напомним, 19 апреля специальный представитель государственного департамента США по Украине Курт Волкер на своей странице в сети микроблогов Twitter сообщил, что США пришли на Украину надолго и никуда уходить не собираются.

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