Казань, 20 апреля, 2019, 22:34 — ИА Регнум. В Татарии в преддверии праздника 9 мая стартовал региональный проект «Шаги Победы». Проект реализуют Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы», Российское движение школьников при поддержке региональных министерств культуры, образования, лесного хозяйства, экологии и природных ресурсов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе добровольческой организации.

Пресс-служба общественного движения «Волонтеры Победы» Уборка силами студентов КНИТУ

Пресс-служба общественного движения «Волонтеры Победы» Школьники Аксубаевского района

Мероприятия в рамках проекта проходят по всей республике с 15 апреля и завершатся 9 мая участием представителей волонтерского движения во Всероссийской акции «Бессмертный полк». В программу проекта вошли акции «Письмо Победы», патриотический «Урок Победы», республиканская акции — «Чемодан памяти», «Поздравь Ветерана», «Молчанием вслух говорим», старт Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» и «Дерево Победы», Всероссийские акции — патриотический субботник, исторический квест «Освобождение Крыма», флешмоб «День Победы», акция «Перерыв на кино». Кроме того, в рамках проекта в Казани пройдет Фестиваль гражданско-патриотического воспитания лидеров и активистов Детских общественных объединений города.

На этой неделе многие школьные и студенческие коллективы приняли участие во Всероссийском патриотическом субботнике.

Пресс-служба общественного движения «Волонтеры Победы» Учащиеся школы №135

Так, учащиеся средней школы №8 города Нурлата навели порядок на территории памятника «Памяти жертвам гражданской войны 1918−1920». Субботник прошел замечательно, благодаря теплой и солнечной погоде. Школьники нурлатской школы №2 также привели в порядок памятные места города. Подобные работы всегда помогают сплотить людей и, конечно же, это просто необходимый уход за особенно важными территориями. Памятники, посвященные войне и победе, должны всегда сиять, ведь это — память, считают участники субботника.

Учащиеся 6−11 классов Арской школы №1 привели в порядок территорию школы и прикрепленные участки. В Аксубаевском районе ребята очистили от мусора памятник первому представителю Кривоозерского волисполкома Федору Горшкову и прилегающую к нему территорию.

Пресс-служба общественного движения «Волонтеры Победы» Уборка одной из площадок в Нурлате

В столице Татарии студенты Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ) поработали сразу на трех площадках: в Горкинско-Ометьевском лесу, в Речном порту и в Дербышках, очистив территорию от мусора и листьев. Учащиеся школы №135 провели субботник около монумента в честь Фаниса Яруллина.

Пресс-служба общественного движения «Волонтеры Победы» Нурлатские школьники

ИА REGNUM, благоустройство памятных мест и воинских захоронений занимает важное место в деятельности Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». В течение трех лет активисты движения провели более 65,3 тыс. мероприятий, направленных на благоустройство памятников, аллей славы, мемориалов, братских могил. Сегодня, 20 апреля, в акциях по благоустройству более 3 тыс. памятных мест приняли участие более 15 тыс. добровольцев.