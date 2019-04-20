Санкт-Петербург, 20 апреля, 2019, 21:44 — ИА Регнум. В общегородском весеннем субботнике в Санкт-Петербурге приняли участие вышли 248 тысяч человек. Среди них были известные в городе люди, в том числе врио губернатора Александр Беглов.

Gov.spb.ru Александр Беглов на субботнике

Он приехал во двор дома №13 на Пражской улице во Фрунзенском районе, где занимался благоустройством детской площадки, вместе с народным артистом России, солистом Мариинского театра Василием Герелло и футболистом Вячеславом Малафеевым.

«Я очень рад, что сегодня на субботник вышло много горожан. Мы ни в коем случае не подменяем коммунальные службы трудом жителей. Каждый выбрал себе дело по душе. Кто-то красил, кто-то ремонтировал, кто-то высаживал деревья», — сказал Александр Беглов.

Он сообщил, что в 2018 году в Петербурге планируется высадить 12 тысяч деревьев, 100 тысяч кустов и более пяти миллионов цветов.

Беглов рассказал, что петербургские коммунальные службы изучают опыт коллег в различных городах России и зарубежных мегаполисах.

«Москве за последнее время удалось добиться впечатляющих результатов в части приведения города в порядок. В рамках сотрудничества помимо специалистов и информации мы взяли у столицы несколько единиц техники: машины, зарекомендовавшей себя на московских улицах, и спецвышки для мытья фасадов», — сказал Александр Беглов.

По словам врио губернатора, материальная база коммунальных служб Петербурга не обновлялась несколько лет, поэтому город планирует закупки новой техники.

«Но убирать город надо здесь и сейчас, поэтому используем все возможные ресурсы», — добавил Беглов.