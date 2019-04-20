Великий Новгород, 20 апреля, 2019, 19:28 — ИА Регнум. Новгородские следователи проверяют обстоятельства гибели мужчины на Сиверсовом канале в окрестностях Великого Новгорода. Как сообщили ИА REGNUM в региональном следственном управлении Следственного комитета России, лодка с тремя рыбаками перевернулась здесь сегодня, 20 апреля.

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Двое мужчин спаслись, тело третьего извлечено из воды.

Следователи устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Новгородской области отметили, что навигация для маломерных судов в регионе официально откроется с 23 апреля.