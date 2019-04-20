Донецк, 20 апреля, 2019, 18:59 — ИА Регнум. 23-летняя санинструктор, младший сержант ополчения Донецкой Народной Республики (ДНР) Лилия Э. приняла огонь на себя и погибла в Донбассе во время атаки боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытавшихся прорваться на территорию республики. Об этом сообщается на официальном сайте Донецкой Народной Республики.

Mil.ru Сумка саниструктора

Инцидент произошел в пятницу, 19 апреля, в окрестностях поселка Октябрь, когда девушка помогала раненым бойцам.

«Видя, что противник (военные ВСУ) стремится приблизиться к позициям, она (санинструктор) приняла решение вступить в бой», — говорится в сообщении.

Отмечается, что младший сержант ДНР, приняв огонь на себя, обстреляла из автоматического оружия боевиков ВСУ и таким образом не дала им обойти позицию с фланга. После этого ВСУ нанесли массированный огневой удар по позициям ополченцев, в ходе которого и погибла 23-летняя санинструктор.

Как передавало ИА REGNUM, 20 апреля глава пресс-службы управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов заявил, что несколько украинских военных подорвались на минах при попытке попасть на территорию ДНР в районе села Октябрь.

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