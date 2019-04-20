Ташкент, 20 апреля, 2019, 18:42 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, который находится с государственным визитом в Узбекистане, во время поездки в город Самарканд не посетил мавзолей, где захоронен первый президент страны Ислам Каримов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Mil.ru Место захоронения Ислама Каримова в Самарканде

В сюжете, который был показан сегодня, 20 апреля, в новостях центрального узбекского телевидения, Мун Чжэ Ин посетил в Самарканде обсерваторию Улугбека, площадь Регистан, музей и другие объекты, однако не воздал дань памяти первому президенту.

Ранее, любой визит на высшем уровне в город Самарканд подразумевал посещение мавзолея, где захоронен Ислам Каримов.

Могилу Каримова регулярно посещали и другие официальные делегации уровнем ниже.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, в ходе визита президента Южной Кореи в Узбекистан подписан ряд двусторонних документов, в числе которых Совместная декларация президентов об особом стратегическом партнерстве между Республикой Узбекистан и Республикой Корея.