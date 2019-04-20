Калуга, 20 апреля, 2019, 18:20 — ИА Регнум. Около 300 добровольцев регионального отделения всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» приняли участие в благоустройстве 23 воинских памятников и мест ратной славы в Калужской области, сегодня, 20 апреля. Об этом рассказал корреспонденту ИА REGNUM председатель регионального штаба Калужского регионального отделения всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» Артём Митрохин.

Фото пресс-службы калужского регионального отделения всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» В субботнике принял участие ветеран Великой Отечественной войны Николай Максимов.

Активисты навели порядок на мемориальных комплексах и братских захоронениях, высадили цветы и занялись ремонтом памятных стел. Так, в Калуге волонтёры благоустроили Мемориальный комплекс защитникам Родины 1941−1945 гг. вместе с ветераном Великой Отечественной войны, 98-летним Николаем Максимовым и строителями комплекса из Совета ветеранов калужского завода металлоконструкций. На Мемориальном комплексе была обновлена краска, удалены старые кустарники и поросль, пробивавшаяся сквозь плитку.

«Ветеран войны и труда Николай Максимов был призван на службу в Красную армию в далеком 1940 году. Тогда Максимова отправили на учёбу в полковую школу в Белоруссию, недалеко от государственной границы. В годы Великой Отечественной войны рядовой Николай Максимов был тяжело ранен и долго восстанавливался в госпитале. Далее Николай Иванович связал свою жизнь с радиооборудованием. Был удостоен звания «Ветеран труда». В наши дни Николай Иванович Максимов, несмотря на преклонные годы, активно участвует в военно-патриотическом воспитание молодёжи», — сказал лидер калужских «Волонтёров Победы» Артём Митрохин.

Волонтёры также ударно трудились в Барятинском, Юхновском и Малоярославецком районах, а в Думиничском районе благоустроили сразу четыре памятных места, связанных с боевой славой красноармейцев в годы Великой Отечественной войны.

21 апреля в Калуге добровольцы регионального отделения «Волонтёры Победы» намерены облагородить мемориальный скульптурный комплекс-памятник воинам 50-й Армии — освободителям Калуги и братское захоронение в Ромодановских двориках, а в деревне Уланово Медынского района восстановят памятную плиту на братском захоронении. В преддверии Дня Победы волонтеры планируют провести субботники еще на 32 воинских захоронениях региона.

Первый всероссийский субботник 2019 года прошёл успешно. 15 тысяч волонтеров благоустроили более трёх тысячи памятных мест в городах и селах. Обустройство памятных мест и воинских захоронений в рамках направления «Великая Победа» занимает важное место в деятельности общественного движения «Волонтеры Победы». Только за три года добровольцы провели более 65 тыс. 340 мероприятий, направленных на благоустройство памятников, Аллей славы, воинских мемориалов и братских могил.