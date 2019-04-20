Новосибирск, 20 апреля, 2019, 17:19 — ИА Регнум. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сегодня, 20 апреля, вместе с коллегами вышел на субботник. В уборке территории Сквера Славы участвовали также члены регионального правительства, мэр Новосибирска Анатолий Локоть, работники областных исполнительных органов государственной власти, члены общественных организаций, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Правительство Новосибирской области Новосибирские власти на субботнике

Андрей Травников отметил, что в преддверии празднования Дня Победы необходимо привести в порядок территорию Сквера Славы — объекта, который традиционно является одним из центральных мест памятных торжеств, а также все мемориальные объекты и воинские захоронения. Он напомнил, что территория Сквера Славы должна быть отреставрирована к празднованию 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

«Когда 18 марта 2018 года был конкурс по выбору общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве в первоочередном порядке, я лично голосовал за этот объект — Сквер и Монумент Славы. В следующем году мы будем отмечать 75-ую годовщину Великой Победы. К этому юбилею Монумент должен быть безупречно отреставрирован и обновлён. В этом году мы отмечаем 74-ую годовщину Победы, поэтому важно навести здесь образцовый порядок к 1 и 9 мая», — сказал губернатор.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть отметил, что субботник — это традиция, которая позволяет привести город в порядок и объединение усилий всех уровней власти даёт большой положительный эффект.

Отметим, что комплексное благоустройство Сквера Славы и реставрация объекта культурного наследия регионального значения «Монумент Славы в честь подвига сибиряков в годы Великой Отечественной войны» в Новосибирске осуществляется с участием средств областного бюджета в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» и государственной программы «Культура Новосибирской области». Средства на условиях софинансирования будут выделены из федерального, регионального и муниципального бюджетов. Объём средств из федерального бюджета — 103,7 млн, из областного — 108 млн рублей, из городского — 5,4 млн рублей.

В 2018 году проводилась разработка комплексного проекта по благоустройству объекта, включающая в себя работы по реставрации и ремонту предметов охраны Монумента Славы, а также создание комфортной городской среды на прилегающих участках Сквера Славы. Начать работы планируется уже в текущем году, а завершить в 2020 году.