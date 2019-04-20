Калуга, 20 апреля, 2019, 17:11 — ИА Регнум. Всероссийский конкурс «Моя страна — моя Россия» — один из проектов АНО «Россия — страна возможностей», созданной по инициативе президента РФ Владимира Путина.

Фото пресс-службы АНО «Россия — страна возможностей»

Как сообщили 20 апреля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе АНО «Россия — страна возможностей», данный конкурс нацелен на привлечение молодежи к участию в социально-экономическом развитии российских регионов. Прием заявок проходил с 25 января по 11 апреля.

От Калужской области в конкурсе участвуют 153 человека. Самыми востребованными номинациями конкурса стали: «Моя педагогическая инициатива» (14,14%), «Моя страна» (10,44%), «Мое здоровье» (8,35%), «Экология моей страны» (6,98%), «Мой город» (7,04%) от общего числа участников.

По словам координатора проекта «Моя страна — моя Россия» Ларисы Пастуховой, «каждый проект рассматривает не менее трех экспертов, чем обеспечивается должный уровень экспертизы. В течение ближайших двух недель проекты будет оценивать 625 экспертов со всей страны, не считая представителей от профильных партнеров, кураторов номинаций».

Среди экспертов конкурса — представители органов государственной власти, местного самоуправления, бизнес-структур, педагоги и ученые, сотрудники производственных предприятий, представители НКО и СМИ со всей России. В 2019 году проекты конкурсантов будут экспертировать также 96 участников и финалистов конкурса управленцев «Лидеры России».

По итогам экспертизы будет сформирован и объявлен список участников (победителей заочного этапа), прошедших в очный этап конкурса. Авторы лучших работ (участники очного этапа) будут приглашены для презентации и защиты своих проектов на федеральные очные мероприятия в Москве и Екатеринбурге, в ходе которых будут определены победители.

«Проекты участников конкурса нацелены на формирование образа будущего России и ее регионов, способствуют продвижению социальных лифтов, создают возможности для личностной и профессиональной самореализации молодых граждан нашей страны в различных сферах деятельности. Проекты конкурсантов имеют прикладную ценность: участники конкурса предлагают конкретные инициативы, которые привязаны к существующим потребностям городов и сел, где они живут, учатся или работают», — заявил Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков.