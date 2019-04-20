Калуга, 20 апреля, 2019, 17:01 — ИА Регнум. В Калужской области сегодня, 20 апреля, фельдшерско-акушерский пункт села Воскресенское Ферзиковского района стал первым адресом, в рамках всероссийского проекта «#ДоброВСело».

Nikatv.ru ФАП села Воскресенское присоединился к всероссийскому проекту «#ДоброВСело»

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве здравоохранения, в ФАПе села Воскресенское оказывают первичную медицинская помощь детям и взрослым. Регулярно ведется приём маленьких пациентов врачом-педиатром, а также по графику — профильными специалистами. Численность взрослого населения на приписном участке — более 1700 человек, а детей — свыше семисот.

За время проведения проекта «#ДоброВСело» (с 20 апреля по 31 октября 2019 года) бригады медицинских специалистов и волонтёров планируют побывать в шести районах Калужской области, — подчеркнули в отраслевом ведомстве.

Проект"#ДоброВСело», инициированный в Год добровольца, пройдет во второй раз и станет еще более масштабным. Основной его целью является повышение уровня жизни сельского населения посредством создания условий для повышения доступности медицинских знаний и оказания медицинской помощи населению.

Напомним, марафон добрых дел организовало Всероссийское общественное движение «Волонтёры-медики» при поддержке Минздрава России и Росмолодежи.