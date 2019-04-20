Калуга, 20 апреля, 2019, 16:41 — ИА Регнум. Заседание болгаро-российского круглого стола «Роль туризма для развития регионов. Культурный туризм — традиции и будущее» состоялось в болгарском городе Велико-Тырново, в рамках международной туристической выставки «Культурный туризм 2019».

Фото Агентства по развитию туризма Калужской области На международной туристической выставки «Культурный туризм 2019» в Болгарии

Как сообщили 20 апреля корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве по развитию туризма Калужской области, в ходе деловой программы выставки состоялись две панельных дискуссии, посвященные проблемам сохранения и развития культурных традиций и исторической памяти Болгарии и России, а так же региональному сотрудничеству, как основе развития туристических связей между двумя странами.

В заседании приняли участие представители государственных и частных туристических организаций России и в том числе Калужской области. Интерес российских регионов в отношении Болгарии объясняется и культурно-историческими связями между двумя народами и стремлением туроператоров искать оптимальные формы сотрудничества.

«Когда мы говорим об эффективной коммуникации между нашими странами, мы имеем в виду прежде всего межкультурное общение, понимание менталитета и духа страны. Важнейшим инструментом для укрепления таких связей является туризм. Его развитие — один из приоритетов для правительства Калужской области. В 2018 году въездной туристический поток в регион составил около 2,5 миллионов человек, причем не только из России, но из других стран мира. Сейчас мы разрабатываем новые туристические направления в сфере медицинского, промышленного и образовательного туризма, уверена, что они заинтересуют наших болгарских партнеров. Мы планируем новые формы обмена туристическими и студенческими группами, экспертным опытом, есть договоренности об организации информационных туров в регион, чтобы болгарские коллеги на месте могли ознакомиться с нашим туристическим продуктом. Мы заинтересованы в интенсификации деловых контактов и обмена информацией «, — заявила на заседании круглого стола в болгарском городе Велико-Тырново, генеральный директор Агентства по развитию туризма Калужской области Татьяна Каледина.