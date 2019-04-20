Киев, 20 апреля, 2019, 16:18 — ИА Регнум. Видео выдачи денег «массовке», присутствовавшей на дебатах украинского лидера Петра Порошенко с оппонентом по предвыборной гонке Владимиром Зеленским, появилась в интернете.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

По данным РЕН ТВ, за поддержку Порошенко на дебатах его штаб выплачивал по 400 гривен.

Авторы ролика отмечают, что кадры были сняты на выходе со стадиона «Олимпийский» в Киеве — именно там проходило мероприятие. Так, на кадрах видео неизвестная женщина со списком в руках после пофамильной проверки выдает гражданам деньги.

Напомним, что 19 апреля состоялись дебаты между кандидатами в президенты Украины Порошенко и Зеленским.

II тур выборов пройдет 21 апреля. Зеленский лидирует по итогам I тура с почти двойным перевесом голосов избирателей.