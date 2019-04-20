Ижевск, 20 апреля, 2019, 14:46 — ИА Регнум. В Удмуртии стартовала экологическая акция «Чисто по-удмуртски». Акция про чистоту не только вокруг, но и про чистоту мыслей, отношений со своим селом, городом, республикой, ведь всё, что будет собрано во время субботников — это мусор, который жители сами же не донесли до урны, приглашает участвовать в акции жителей республики пресс-служба регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) ООО «Спецавтохозяйство».

Пресс-служба ООО «Спецавтохозяйство» Контейнеры в одном из городских дворов

Пресс-служба ДД(Ю)Т Уборка территории силами Дворца детского творчества Ижевска

Марафон запускает регоператор совместно с Общественной палатой и администрацией Ижевска, но к нему присоединяются и районы республики. С марафоном чистоты Удмуртия присоединится к мировому экологическому движению #trashtag.

Пользователи социальных сетей во всем мире выходят на импровизированные или организованные субботники и делятся фотографиями до уборки и после. Люди сами выбирают место, убираются, а результаты работы выкладывают в сети, призывая остальных присоединиться к акции. До настоящего момента более 80 тыс. пользователей в Индии, США, Непале, Вьетнаме, Бали, Германии, Швеции поставили хештег #trashtag.

В Удмуртии уже есть карта несанкционированных свалок, а теперь появится карта чистоты. На карте будут отмечаться все места, где уже прошли субботники, и какие города и районы приняли участие в акции. Жители самых активных дворов Ижевска, которые примут участие в акции, смогут выиграть сертификат на установку контейнеров для раздельного сбора отходов. Для сотни домов-участников регоператор приготовил 100 спецконтейнеров. На время субботников ООО «Спецавтохозяйство» подключило дополнительно 80 единиц техники.

Пресс-служба администрации Ижевска Олег Бекмеметьев и Олег Гарин на субботнике

В Ижевске акция стартовала в Парке Оружейника Драгунова. Глава города Олег Бекмеметьев, спикер гордумы Олег Гарин приняли участие в субботнике на территории Индустриального района в переулке Сартаковский. Также акцию поддержали во Дворце детского творчества Ижевска. В Малопургинском районе в акцию включились сотрудники и воспитанники средней школы в селе Пугачево. В Игринском районе — Кабачигуртская библиотека имени Поздеева.

Кроме того, 9 домов в Ижевске участвуют в акции «Разделяешь=экономишь». Жители этих многоквартирных домов будут разделять отходы и платить не по нормативу, а по факту — сколько мусора окажется в контейнерах, за такой объем и будет начислена оплата.

«Многие считают утвержденный норматив завышенным. Действительно, он, как средняя температура по больнице. Эксперимент покажет, какой объем мусора производят жители Удмуртии в действительности. Люди хотят платить за мусор по факту. В будущем все перейдут на фактическую оплату. Это перспектива ближайших двух-трех лет», — сказал руководитель регионального оператора Иван Маринин.

Пресс-служба Кабачигуртской библиотеки имени Поздеева Библиотека благоустраивает площадку

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с 1 января 2019 года региональный оператор приступил к работе в Удмуртии.

Тариф был утвержден в конце декабря. Размер платы составляет 98,48 рублей для жителей многоквартирных домов и 95,2 для жителей в индивидуальных домах.

В состав тарифа включены расходы на сбор и транспортирование ТКО, которые будут осуществлять четыре перевозчика по договорам; расходы на захоронение отходов, исходя из тарифов, установленных для пяти полигонов; административные расходы регионального оператора.

Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов не исключил, что в дальнейшем тариф для граждан может снизиться в связи со строительством новых полигонов.