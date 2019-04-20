Ялта, Крым, 20 апреля, 2019, 14:35 — ИА Регнум. Крым готов сотрудничать с Сирией в сфере образования и здравоохранения. Об этом 20 апреля на Ялтинском международном экономическом форуме заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Петр Кончаловский. Лето. 1939

«Мы готовы принять сирийских студентов, сирийскую молодёжь, которая готова учиться в наших вузах. По здравоохранению мы готовы также оказать поддержку в части оздоровления сирийских детей на территории республики», — отметил Аксёнов.

По его словам, культурные связи стороны планируют развивать путём проведения в 2019—2020 годах культурных мероприятий на территориях республик.

Крым также готов направить в САР представителей турбизнеса «для изучения возможностей сотрудничества и презентации туристского и рекреационного потенциала сторон».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2018 года руководство Крыма и Пакистана договорились наладить обмен студентами и их участие в различных образовательных программах.

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