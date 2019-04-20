Мадрид, 20 апреля, 2019, 15:06 — ИА Регнум. Мадридский футбольный клуб «Реал» ведет переговоры с компанией Adidas о продлении сотрудничества, сообщает 20 апреля испанская газета Marca.

(сс) Marcos Andre Adidas

Согласно данным источника, в настоящее время стороны находятся на стадии согласования всех деталей нового контракта, который планируется согласовать до конца текущего сезона. Как считает издание, соглашение будет продлено до 2031 года, а его сумма оценивается в 1,6 млрд евро.

Таким образом за сезон «Реал» будет получать около 120 млн евро, также эта сумма может дополняться разнообразными бонусами и «Реалу» будет предложен самый выгодный клиентский контракт от Adidas.

Отметим, в текущем сезоне «Реал» выбыл из дальнейшего розыгрыша Лиги чемпионов и испанского футбольного чемпионата. Команда занимает третье место в турнирной таблице испанской Примеры после 32 туров, имея в активе 61 очко.