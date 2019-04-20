Москва, 20 апреля, 2019, 13:51 — ИА Регнум. Российская музыкальная группа «Альянс» выпустила первый за 25 лет альбом, сообщается на странице группы «ВКонтакте».

(сс) Blacklake Группа «Альянс» на фестивале «Остров 91»

"Долгожданная премьера! АЛЬЯНС — «Хочу летать!» — говорится в сообщении.

В новый альбом вошли девять песен, которые можно прослушать в официальном сообществе группы, а также в Apple Music, «Яндекс.Музыке», YouTube и Google Play.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля группа «Альянс» впервые опубликовала клип на песню «На заре», который был снят в 1987 году. За два дня видеоролик набрал почти 500 тыс. просмотров, однако был заблокировал с формулировкой «за спам, обман и мошенничество». Позже YouTube разблокировал клип, на сегодняшний день его посмотрели 1,5 млн пользователей.

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