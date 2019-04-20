Париж, 20 апреля, 2019, 13:54 — ИА Регнум. Французская сеть супермаркетов Franprix запустила службу доставки покупок автономными роботами в Париже в тестовом режиме. Об этом сообщает Reuters.

(сс) Marc Lagneau Тележки для покупок магазина Franprix

Доставка осуществляется роботами, разработанными компанией TwinswHeel. Роботы представляют собой автоматизированные электромобили, оснащённые грузовым отсеком объёмом 30 или 40 литров.

В настоящее время автоматизированная служба доставки запущена в одном из супермаркетов в юго-восточном округе Парижа. На первом этапе роботы будут работать только в режиме сопровождения покупателей.

Впоследствии в Franprix рассчитывают получить необходимое разрешение от администрации города, которое позволит роботам доставлять покупки из супермаркета в полностью автономном режиме. В компании считают, что эта услуга упростит совершение покупок пожилым людям и людям с ограниченными возможностями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте авиастроительная компания Airbus начала тестирование беспилотников Airbus Skyways на пирсе Marina South в Сингапуре. Эти летательные аппараты используются для срочной доставки корреспонденции или мелких грузов (до 1,5 кг) на суда с береговой линии.