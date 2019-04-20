Москва, 20 апреля, 2019, 14:31 — ИА Регнум. В Москве дан старт городского парада трамваев, передаёт 20 апреля корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Начало движения колонны на улице Шаболовская

Дарья Антонова ИА REGNUM Парад трамваев

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин пообщался с сотрудниками Мосгортранса

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

Дарья Антонова ИА REGNUM Движение колонны

Праздник посвящён 120-летию открытия трамвайного движения в Москве. Колонна участников парада проследовала по маршруту от улицы Шаболовка по улицам Серпуховской Вал, Даниловский Вал, Дубиниская, Новокузнецкая, а также Большому Устьинскому мосту, Яузскому и Покровскому бульварам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Парад трамваев

Дарья Антонова ИА REGNUM Парад трамваев

Дарья Антонова ИА REGNUM Парад трамваев

Дарья Антонова ИА REGNUM Парад трамваев

Теперь до 15:00 транспорт будет стоять на Чистопрудном бульваре, где принимает участие в выставке трамваев. Посетителям предоставят возможность зайти в салоны.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дверь трамвая

Дарья Антонова ИА REGNUM Парад трамваев

Дарья Антонова ИА REGNUM Внутри трамвая

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин в трамвае

По данным Мосгортранса, на параде впервые представлен довоенный прицепной вагон серии «С», воссозданный силами Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода Мосгортранса, а также два трамвая Татра Т3 — пассажирский трёхдверный и служебный поливомоечный.

Дарья Антонова ИА REGNUM Зрители парада трамваев на Чистопрудном бульваре

Дарья Антонова ИА REGNUM Парад трамваев

Среди экспонатов ретровагоны КТМ-1 и КТП-1, восстановленные по образцам 1948 года, конка XIX века, а также вагоны «Ф», «КМ» и «КП» — первой половины прошлого столетия. Участвуют также и современные модели.