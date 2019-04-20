Москва, 20 апреля, 2019, 14:31 — ИА Регнум. В Москве дан старт городского парада трамваев, передаёт 20 апреля корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM
Начало движения колонны на улице Шаболовская
Дарья Антонова ИА REGNUM
Парад трамваев
Дарья Антонова ИА REGNUM
Сергей Собянин пообщался с сотрудниками Мосгортранса
Дарья Антонова ИА REGNUM
Сергей Собянин
Дарья Антонова ИА REGNUM
Движение колонны

Праздник посвящён 120-летию открытия трамвайного движения в Москве. Колонна участников парада проследовала по маршруту от улицы Шаболовка по улицам Серпуховской Вал, Даниловский Вал, Дубиниская, Новокузнецкая, а также Большому Устьинскому мосту, Яузскому и Покровскому бульварам.

Дарья Антонова ИА REGNUM
Парад трамваев
Дарья Антонова ИА REGNUM
Парад трамваев
Дарья Антонова ИА REGNUM
Парад трамваев
Дарья Антонова ИА REGNUM
Парад трамваев

Теперь до 15:00 транспорт будет стоять на Чистопрудном бульваре, где принимает участие в выставке трамваев. Посетителям предоставят возможность зайти в салоны.

Дарья Антонова ИА REGNUM
Дверь трамвая
Дарья Антонова ИА REGNUM
Парад трамваев
Дарья Антонова ИА REGNUM
Внутри трамвая
Дарья Антонова ИА REGNUM
Сергей Собянин в трамвае

По данным Мосгортранса, на параде впервые представлен довоенный прицепной вагон серии «С», воссозданный силами Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода Мосгортранса, а также два трамвая Татра Т3 — пассажирский трёхдверный и служебный поливомоечный.

Дарья Антонова ИА REGNUM
Зрители парада трамваев на Чистопрудном бульваре
Дарья Антонова ИА REGNUM
Парад трамваев

Среди экспонатов ретровагоны КТМ-1 и КТП-1, восстановленные по образцам 1948 года, конка XIX века, а также вагоны «Ф», «КМ» и «КП» — первой половины прошлого столетия. Участвуют также и современные модели.