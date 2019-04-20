Ростов-на-Дону, 20 апреля, 2019, 12:33 — ИА Регнум. Бывший руководитель Ростовского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» и экс-депутат донского парламента Игорь Пятигорец задержан по подозрению в мошенничестве. Как сообщает источник, при задержании у него найдено 1,5 млн рублей.

Keith Allison Задержание

Силовики нагрянули в кафе в центре города-миллионника вечером 19 апреля. В различных соцсетях появились фотографии с момента задержания.

«По сообщению очевидцев при задержании очень сильно возмущался. Как утверждают рядом сидевшие посетители, задержанного повезли домой. Видимо будут проходить обыски», — сообщает Telegram-канал «Выстрел в голову».

Также сообщается, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 «Мошенничество». Максимальный срок наказания по этой статье — до 10 лет лишения свободы и крупный штраф. Причинённый ущерб оценивается в 160 млн рублей.

Меру пресечения Пятигорцу должен вынести Ленинский районный суд Ростова-на-Дону.

Из открытых источников известно, что с 2010 по 2017 годы Игорь Пятигорец возглавлял региональный филиал ОАО «Россельхозбанк». С 2013 по 2018 годы занимал кресло депутата Законодательного собрания Ростовской области от фракции «Единая Россия».

С поста главы филиала «Россельхозбанка» Пятигорец вынужден был уйти после скандала с хищениями, в которых могли быть замешаны его подчинённые. Так, по некоторым данным, начальник кредитного отдела банка и её заместитель вместе с тремя подельниками похитили у кредитного учреждения около 390 млн рублей. Как полагают правоохранители, они оформляли и выдавали заведомо невозвратные кредиты подконтрольным им финансовым организациям, зарегистрированным в Ростовской области.

«В данный момент в уголовном деле фигурирует ущерб в 200 млн рублей и одна компания-заёмщик. Проверяются разные версии, в ходе дальнейшего расследования сумма ущерба в этом деле может достигнуть 1,5 млрд рублей, а число компаний, не погасивших взятые в ростовском отделении «Россельхозбанка» кредиты — нескольких десятков», — цитировало РИА Новости источник в следствии в 2017 году.