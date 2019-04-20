Москва, 20 апреля, 2019, 12:26 — ИА Регнум. На севере Москвы 20 апреля проводят субботник участники общественного движения «Волонтёры Победы», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Волонтеры победы

Они благоустраивают обелиск, установленный в память о жителях четырех деревень — Бибирево, Подушкино, Алтуфьево и Юрлово, погибших в годы Великой Отечественной войны. Памятник находится по адресу улица Лескова, дом 17.

«Волонтёры Победы» 20 апреля в преддверии Дня Победы проводят всероссийский субботник, в котором принимают участие 15 тысяч волонтёров. Они приводят в порядок более 3 тысяч памятных мест в крупных и малых городах, а также в сёлах.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Москвы 20 апреля также вышли на генеральную уборку города.