Анкара, 20 апреля, 2019, 12:04 — ИА Регнум. Власти Турции вполне могут обратиться к России с просьбой продать Анкаре российские истребители в том случае, если США исключат Турцию из программы по созданию истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Об этом 19 апреля пишет американская газета Defense News со ссылкой на источник в Вооружённых силах Турции.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган держит баланс

Данный источник заявил изданию, что Турция не может себе позволить ничем не заменить F-35. В том случае, если США окончательно решать убрать Турцию из программы F-35, и Анкара данные самолеты не получит, турецкие власти будут вынуждены искать им альтернативу.

В этом случае российские технологии истребителей были бы первым и лучшим выбором, подчеркнул источник. Анкара бы на это не пошла, если бы «наши американские союзники повели себя не по-союзнически и поставили под сомнение участие Турции в совместной программе истребителей».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что его страна может обратиться к любому другому государству в том случае, если США окончательно откажутся поставлять Анкаре новейшие истребители F-35.

«Есть F-35, есть и российского производства истребители. Если у нас не будет F-35, то мы будем вынуждены удовлетворить нашу потребность в истребителях где-либо еще. И так будет до тех пор, пока мы не начнем производить собственные самолеты», — сказал Чавушоглу.