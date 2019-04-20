Кемерово, 20 апреля, 2019, 12:46 — ИА Регнум. Три человека погибли в результате пожара в жилом частном доме в Кемеровской области. Об этом 20 апреля сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону

42.mchs.gov.ru Кемеровские пожарные

Информация о пожаре поступила в ГУ МЧС по Кемеровской области 19 апреля в 21:40 (17:40 мск). Возгорание произошло в частном доме на улице Лобановской в городе Перекопьевск Кемеровской области.

Пожар был ликвидирован в 21:40 (17:40 мск), к тушению пожара привлекались 17 человек личного состава и четыре единицы техники.

На месте пожара были обнаружены тела трёх человек: двух мужчин и одной женщины. По факту гибели людей было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

Предполагается, что причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнём, либо неисправность электропроводки. Предварительно установлено, что накануне пожара погибшие злоупотребляли алкогольными напитками. В настоящее время ведётся расследование причин и обстоятельств возникновения пожара.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели двух человек при пожаре в Самарской области. Причина пожара устанавливается.