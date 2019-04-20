Сеул, 20 апреля, 2019, 12:08 — ИА Регнум. Комитет по санкциям в отношении КНДР Совета Безопасности ООН разрешил провести в Северной Корее совместные с Южной Кореей раскопки. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на дипломатические источники.

Мир Северной Корее

Запрос в комитет был подан министерством иностранных дел — изъятие из санкционного режима необходимо для доставки в Северную Корею оборудования, запрещённого санкциями Совета Безопасности. В частности, в КНДР отправят самосвалы и экскаваторы, а также бытовое оборудование.

Раскопки пройдут в Кэсоне на историческом месте нахождения дворца Манвольдэ. Объект представляет большую культурную ценность для двух стран, имеющих общее прошлое. Именно в этом дворце на протяжении четырёхсот лет проживали правители династии Корё с 918 года по 1392 год. С 2007 по 2015 год две Кореи уже проводили раскопки в окрестностях дворца: тогда удалось обнаружить 40 зданий и 16 500 артефактов.

В данный момент Южная Корея также ведёт раскопки в демилитаризованной зоне, в районах, где проходили бои во время Корейской войны 1950−1953 годов.