Сеул, 20 апреля, 2019, 12:12 — ИА Регнум. Восемь иностранных производителей и импортеров отзывают свои автомобили из Южной Кореи. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на министерство транспорта.

(сс) xiquinhosilva Автомобильное движение в Сеуле

Речь идёт о Jaguar, Forza Motors Korea, которая закупает за рубежом спорткары Ferrari, Toyota Motors, Volvo, Mercedes-Benz, BMW и Hanbul Motors, импортирующий автомобили Peugeot. Всего будет отозвано 20 529 автомобилей 25 разных моделей. Известно, что производители устранят проблемы с подушками безопасности в автомобилях Jaguar XE и Ferrari California, а также неисправность колёс на Lexus LS500h. О других проблемных компонентах не сообщается.

С 25 апреля все владельцы автомобилей, подпадающих под кампанию отзыва, смогут бесплатно сдать автомобиль в ремонт.