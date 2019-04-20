Сеул, 20 апреля, 2019, 11:57 — ИА Регнум. Облик ресторанов уже в ближайшем будущем может измениться: южнокорейский конгломерат LG Electronics объявил о планах разработать роботов-официантов. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на заявление компании.

Борис Арцыбашев. Кибернетика. 1952

Первые роботы появятся в некоторых ресторанах, входящих в состав сети CJ Foodville, уже к концу этого года. Сначала они будут иметь скорее не функциональную, а развлекательную функцию, признались в LG. Собственники ресторанов рассчитывают таким образом привлечь новых клиентов. Однако в скором времени, когда роботы научатся выполнять сложные нестандартные задачи, с которыми пока может справиться лишь человек, их популярность быстро вырастет. Стоимость робота-официанта пока остается высокой — по разным оценкам, их стоимость превышает 100 тысяч долларов за штуку. Поэтому приобретение таких устройств пока экономически нецелесообразно, полагают эксперты.

Ранее разработку роботов-доставщиков еды уже начал интернет-гигант Naver, а LG также готовится представить роботов-курьеров.