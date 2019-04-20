Найроби, 20 апреля, 2019, 12:05 — ИА Регнум. Сельские жители в Кении призвали местное правительство отказаться от импорта кукурузы, который направлен на обеспечение потребностей страны в этом продукте после засухи.

(сс) farmer Кукурузное поле. Кения

По словам кенийских фермеров, меры по закупке кукурузы из других стран, предпринимаемые министерством сельского хозяйства, нанесут вред внутреннему рынку.

По информации танзанийского новостного издания «Mwananchi», жители кенийских деревень призвали власти оказать поддержку сельскому хозяйству страны вместо того, чтобы действовать на благо богатого меньшинства.

Кроме того, кенийские крестьяне потребовали от правительства отправить своих представителей на каждую площадку, где обсуждаются вопросы сельского хозяйства в стране.

Также было отмечено, что мельники и предприниматели стали покупать кукурузу по более высоким ценам, однако эти изменения произошли без участия правительства.