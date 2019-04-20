Найроби, 20 апреля, 2019, 11:13 — ИА Регнум. В больнице столицы Кении 52 сотрудника медицинского учреждения заразились холерой.

(сс) UNMEER. Simon Ruf Врач

По информации новостного издания ZanzibarLeo, еще 16 апреля, руководство больницы обнаружило 23 человек, зараженных холерой, среди сотрудников. Из них восемь оказались работниками отдела общественного питания. В связи с этим столовая в больнице была закрыта, для того чтобы сдержать распространение холеры.

Как сообщается, администрация больницы опровергла информацию о возникновении вспышки заболевания в здании медицинского учреждения. Это означает, что холера в больницу была занесена внешним источником заражения.

Представители сферы здравоохранения провинции Найроби уже объявили о вспышке заболевания холеры в столице.