Амман, 20 апреля, 2019, 12:03 — ИА Регнум. Вице-президент Китайской народной ассоциации дружбы с зарубежными странами, которая находится в подчинении Министерства иностранных дел КНР, Ху Сишэ заявил на встрече с исполняющим обязанности временного поверенного в делах посольства Иордании в Пекине Хамзой Омари, что Китай и Иордания имеют исторически тесные стратегические отношения и Пекин намерен расширять сотрудничество с Иорданией на нескольких уровнях. Он добавил, что сегодня, в целом, китайско-арабские отношения демонстрируют устойчивое развитие, поэтому Пекин заинтересован в партнерстве с Амманом на Ближнем Востоке. Об этом сообщает иорданское новостное агентство Alrai.

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Вице-президент Ассоциации указал, что торговые отношения между Иорданией и Китаем постоянно растут, а объем товарооборота в 2018 году уже достиг 3,1 миллиарда долларов. По его словам, китайские инвестиции в Иорданию продолжают планомерно увеличиваться и компании из Поднебесной участвуют в проекте электростанции по добыче сланцевой нефти в Королевстве.

Со своей стороны, иорданский дипломат заявил, что отношения между двумя странами носят стратегический и глубокий характер. Омари также подчеркнул важность китайского проекта «Один пояс, одна путь», который был запущен в 2013 году и будет проходить через территорию Азии, Европы и Африки, отметив, что данная инициатива принесет большую пользу как Китаю, так и странам-участникам проекта.