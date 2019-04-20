Исламабад, 20 апреля, 2019, 11:11 — ИА Регнум. 19 апреля Индия закрыла торговлю с Пакистаном через Линию контроля в спорном регионе Кашмир.

(сс) _paVan_ Кашмир

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, в заявлении индийского министерства внутренних дел закрытие торгового маршрута объясняется опасениями за безопасность страны. По данным индийского МВД, через Линию контроля ведется контрабанда наркотиков и оружия, поэтому торговля с Пакистаном по этому направлению будет приостановлена до тех пор, пока не будет создан надежный механизм контроля. Примечательно, что торговля между Индией и Пакистаном в спорном регионе, начавшаяся в 2008 году, велась в основном посредством бартера.

Ранее, на фоне конфликта в Кашмире в феврале-марте этого года Индия отменила режим наибольшего благоприятствования с Пакистаном, а также наложила запрет на экспорт в эту страну материалов для производства лекарственных средств.