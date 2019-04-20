Москва, 20 апреля, 2019, 11:05 — ИА Регнум. Поздравление с 70-летним юбилеем в адрес легендарного нападающего московского хоккейного клуба «Динамо» Александра Мальцева разместила на своем сайте 20 апреля Федерация хоккея России (ФХР).

Kremlin.ru Владимир Путин вручает Александру Мальцеву почетную грамоту. 2013

«Его называли самым талантливым нападающим советской эпохи, трижды называли лучшим форвардом на чемпионатах мира», — говорится в сообщении пресс-службы ФХР.

Также сообщается, что празднующий сегодня свое 70-летие Мальцев, остается до сих пор непревзойденным снайпером национальной команды России.

Отметим, за время своей карьеры Александр Мальцев выступал за клубы «Динамо» Москва и «Уйпешт» Будапешт. Является чемпионом СССР 1972 года и чемпионом Венгрии 1990 года. Игрок провел 530 матчей в чемпионатах Советского Союза и отметился в них 329 шайбами.

Напомним, также Мальцев является дважды чемпионом мира 1972 и 1976 годов, 9-кратным чемпионом мира (1969−71, 1973−1975, 1978, 1981, 1983 годов). Всего провел на мировых первенствах и олимпиадах 126 матчей, забив в них 94 гола. Был признан лучшим нападающим мировых первенств по хоккею с шайбой 1970, 1972 и 1981 годов, а также лучшим бомбардиром чемпионата мира в 1970 и 1972 году. Обладатель Кубка Канады 1981 года.