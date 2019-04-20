Гавана, 20 апреля, 2019, 10:55 — ИА Регнум. В среду, 17 апреля, Белый дом анонсировал эту и другие меры, за счет которых эмбарго в отношении коммунистического режима серьёзно ужесточится — в наказание за помощь режиму Николаса Мадуро в Венесуэле, пишет испанское издание ABC.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дело в Шляпе

Глава американской дипломатии Майк Помпео сообщил из Вашингтона, что правительство США собирается допустить вступление в силу раздела третьего и четвертого Закона о свободе и демократической солидарности на Кубе, который с момента его принятия в 1996 году подвергался приостановке со стороны всех президентов. Третий раздел разрешает иски в отношении компаний, действующих на Кубе с использованием конфискованного имущества, а четвертый позволяет администрации отказывать во въездных визах кубинцам, извлекающим выгоду из такого рода недвижимости.

В ходе своего заявления Помпео отметил, что «кубинский режим годами экспортировал свои тактики запугивания, вымогательства и насилия в целях поддержки режима Николаса Мадуро. Это военная разведка и службы безопасности Кубы удерживают Мадуро у власти. Среди продуктов, экспортируемых Кубой, сегодня лидируют не сигары или ром, но притеснение».

Приняв такое решение, Белый дом не только аннулировал пакет примирительных мер, утвержденный Бараком Обамой вслед за восстановлением дипломатических отношений, но и усилил эмбарго. Как сказал Помпео, позиция действующего правительства сводится к тому, что «переговоры с режимом закончились неудачей».

О неизбежности новых мер американское правительство предупредило двоих испанских министров, посещавших Вашингтон в минувшие недели, — главу МИДа Жозепа Борреля и министра экономики Надию Кальвиньо. На пресс-конференциях оба по отдельности выразили недовольство Испании и ЕС этим решением, которое может быть оспорено перед лицом Всемирной торговой организации. Из испанских предприятий, к примеру, беззащитными остаются Meliá и Iberostar, владеющие отелями не только на Кубе, но и в США. Они оба могут подпасть под действие эмбарго, если какой-либо иск окажется успешным.

В свою очередь, советник по национальной безопасности США Джон Болтон анонсировал коренные изменения, которые затронут политику посещений и переводы денежных средств на остров. Шаги, на которые пошел Обама, будут отменены: разрешенными останутся лишь посещения членов семьи, живущих на Кубе, круизы и другие туристические поездки отпадают. Кроме того, нельзя будет переводить деньги на остров через третьи страны: до текущего момента эта практика позволяла обходить эмбарго.