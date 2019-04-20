Москва, 20 апреля, 2019, 10:54 — ИА Регнум. Российская государственная библиотека подготовила обширную программу для участников акции «Библионочь-2019». В ночь с 201 на 21 апреля посетители книгохранилища смогут принять участие в многочисленных встречах с писателями и издателями, посетить выставку, послушать музыку, оценить модное дефиле, попробовать новые блюда в кафе и даже побывать на ретро-шоу.

Vladimir Tokarev Российская государственная библиотека

Но главным хитом акции, гендиректор РГБ Вадим Дуда считает экскурсию по основному книгохранилищу. В фондах «Ленинки» — 47 миллионов книг. Хранители в этот вечер готовы показать библиофилам уникальные подборки.

2019 год — Год театра. И в библиотеке пройдут сразу восемь театральных постановок и перформансов. Четыре из них созданы творческими коллективами специально для РГБ и будут показаны впервые.