Копенгаген, 20 апреля, 2019, 12:10 — ИА Регнум. Неправительственная организация Transport & Environment выступила с критикой в адрес Дании относительно того, что у страны, в отличие от своих европейских соседей, отсутствуют дополнительные пошлины для авиаперевозчиков на выбросы CO2 — об этом сообщает датское новостное агентство «DR» («Радио Дании»).

(сс) Mark Harkin Самолет авиакомпании Danish Air Transport

Представитель организации Transport &Environment Билл Хеммингс в связи с этим заявил: «если Дания хочет считаться пионером в области защиты окружающей среды; считаться страной, которая действительно серьезно относится к проблемам климатических изменений, она должна незамедлительно ввести дополнительные пошлины на выбросы углекислого газа, как это сделали другие европейские страны.»

Однако с этим не согласился министр транспорта Дании Оле Бирк Олесен, заявивший, что страны должны бороться с выбросов CO2 посредством международных и европейских договоров, а не за счет национальных компаний.