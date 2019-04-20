Забайкальск, Забайкальский край, 20 апреля, 2019, 10:42 — ИА Регнум. ГУ МЧС по Забайкальскому краю до сих пор не обновило информацию о количестве очагов возгораний и пострадавших. И это при том, что со вчерашнего дня, 19 апреля, в регионе введён режим ЧС, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата с сайта ГУ МЧС по Забайкальскому краю Сайт забайкальских спасателей «спит», когда в регионе ЧС — горит степь и полыхают населённые пункты

«Единственное за сегодня упоминание о том, что в регионе бушуют пожары, возникшие вследствие пала и штормового ветра, опубликовано ещё в 8:05 местного времени. Из видеоролика с участием заместителя начальника Главного управления Евгения Вологдина следует, что огонь ликвидирован в 11 населённых пунктах, а в трёх других огонь локализован, производится проливка. Пострадавшими названы 17 человек, хотя по последнему сообщению пресс-службы забайкальского губернатора, таковых уже 23.

Ситуация очень напоминает прошлогоднюю, с наводнением. Когда информация давалась забайкальскими спасателями «задним числом», а некоторые факты, связанные с отсутствием сил и средств МЧС в тех районах, где они были необходимы, и совсе игнорировалась», — пояснила редактор ИА REGNUM Светлана Шаповалова.

ГУ МЧС по Забайкальскому краю Заместитель начальника ГУ МЧС по Забайкальскому краю Евгений Вологдин

Тем временем, в Забайкальском районе огонь вновь подступил к рабочему посёлку Забайкальск. Судя по видео, которое ИА «Заб.ру», опубликовало в своём канале, огонь сплошной стеной идёт со стороны Китая, поднимаясь на высоту более двух метров. Вызывает беспокойство обстановка в Борзинском и Ононском районах, где накануне, 19 апреля, бушевали сильные пожары: в условиях сильного ветра их раздувает вновь.

Напомним, 19 апреля 2019 года в Забайкальском крае из-за шквалистого ветра с порывами до 30 метров в секунду начались пожары. К настоящему времени известно, что они прошлись по 14 населённым пунктам в восьми районах края. В огне сгорели более 100 строений, без крова остались более 300 человек (в том числе, 39 детей), 23 человека получили травмы. Самых тяжёлых из них при помощи санавиации переправили в Читинский ожоговый центр. В пунктах временного размещения находятся 78 человек.