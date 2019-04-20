Триполи, 20 апреля, 2019, 10:24 — ИА Регнум. Число погибших в ходе боев за столицу Ливии — город Триполи возросло до 220 человек. Об этом сегодня, 20 апреля, сообщает ливийское подразделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

FunkMonk Триполи разрушенный гражданской войной

Ранее ВОЗ сообщала о как минимум 205 погибших и 913 раненых. Теперь сообщается о 220 погибших и 1066 раненых. При этом жертвы есть как среди военных, так и среди мирного населения.

«Число погибших в Триполи составляет теперь 220 человек, 1066 ранены. Среди убитых мирных граждан есть медицинские работники, женщины и дети», — сообщает ливийское отделение Всемирной организации здравоохранения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 апреля командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар отдал приказ своим войскам начать штурм Триполи, чтобы освободить столицу «от террористов». При этом Триполи контролирует правительство национального согласия во главе с Файезом аль-Сарраджем, сформированное и поддерживаемое Европейским союзом.