Самара, 20 апреля, 2019, 10:24 — ИА Регнум. Два человека погибли в результате пожара в частном жилом доме в Самарской области. Об этом 20 апреля сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

34.mchs.gov.ru Ликвидация пожара

Информация о пожаре была получена в региональном отделении ГУ МЧС в 04:54 по местному времени. Возгорание произошло в жилом частном доме, расположенном на улице Хлеборобов в селе Пестравка Пестравского микрорайона Самарской области.

Площадь частного дома, где произошёл пожар, составила 42 кв. метра. В ликвидации пожара принимали участие 20 человек личного состава и 7 единиц техники. Пожар был полностью ликвидирован в 05:27.

При пожаре погибла женщина 1956 года рождения и мужчина, личность которого устанавливается.

Причина и обстоятельства возникновения пожара, приведшего к гибели людей, устанавливается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в частном доме в посёлке Шишкин Лес в Троицком и Новомосковском административном округе Москвы. Информации о пострадавших не поступало.