Москва, 20 апреля, 2019, 09:47 — ИА Регнум. С 20 на 21 апреля в 230 учреждениях культуры Москвы — библиотеках, музеях, выставочных залах, центрах досуга — будет проходить акция «Библионочь». Девизом этого вечера будет «Ночь главных героев». Решившиеся на ночные приключения по мотивам литературных произведений смогут принять участие в эммерсивных спектаклях, творческих встречах с писателями, побывать на экскурсиях по местам героев, послушать музыку, а также прослушать познавательные лекции, провести всю ночь в компании с любимой книгой, перекусить на ночь глядя и многое другое. До 6 утра будут открыты Центральная библиотека имени Н. А. Некрасова, библиотека-читальня имени И. С. Тургенева, библиотека №34 имени А. А. Вознесенского, библиотека №8 имени А. П. Чехова и Центральная библиотека №197 имени А. А. Ахматовой и другие. Впервые к акции присоединится и Центральный выставочный зал «Манеж», где драматург Валерий Печейкин раскроет секреты театрального действа.

Джон Артур Ломакс. В библиотеке

В 2018 году в акции приняли участие около 70 тысяч человек.