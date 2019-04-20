Москва, 20 апреля, 2019, 09:40 — ИА Регнум. В Апполоновом зале Эрмитажа проходит выставка знаменитую картину средневекового итальянского художника Паоло Уччело «Святой Георгий, поражающий дракона». Полотно, написанное в 1430—1435 годах, было представлено в рамках программы «Шедевры музеев мира в Эрмитаже» парижским музеем Жакмар-Андре.

Паоло Уччело. Святой Георгий, поражающий дракона. 1430—1435

В плеяде блестящих художников XV века, времени, когда закладывались основы искусства, которое мы называем реалистическим, Уччелло (Паоло ди Доно, 1397−1475) занимает почетное место. Как отмечается в официальном релизе музея, «для многих работ мастера, отличающихся богатой фантазией, характерна изысканная декоративность и красочность. Художественные приемы, соответствующие реалистическим потребностям нового времени, сочетаются у него с неосознанной ностальгией по ушедшему в прошлое рыцарству, и этот исчезающий мир обретает новую жизнь и краски в сказочно правдоподобных произведениях мастера».