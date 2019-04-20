Астана, 20 апреля, 2019, 09:32 — ИА Регнум. Пассажирский автобус перевернулся на одной из автодорог в Казахстане, погибли 11 человек. Об этом сегодня, 20 апреля, сообщает пресс-служба МВД Казахстана.

Eli Duke Автомобильная авария

Дорожно-транспортное происшествие произошло около пяти часов утра 20 апреля в Кордайском районе Джамбульской области. На 181-м километре автодороги Алма-Ата — Ташкент легковой автомобиль Toyota Camry врезался в припаркованный у дороги грузовик. Следом за Toyota Camry следовал пассажирский автобус, его водитель попытался избежать столкновения, но в итоге опрокинул машину.

На месте происшествия погибли восемь человек, затем ещё трое скончались в больнице. Ранения получили 29 человек.