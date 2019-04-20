Грозный, 20 апреля, 2019, 09:14 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал предвыборные дебаты между кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским. Соответствующее сообщение он опубликовал 19 апреля на своем канале в мессенджере Telegram.

ЗеПрезидент. youtube.com Зеленский и Порошенко на коленях

Напомним, что вечером 19 апреля в Киеве на стадионе «Олимпийский» состоялись дебаты между Зеленским и Порошенко. В ходе дебатов Порошенко обвинил Зеленского в том, что он якобы извинялся перед Рамзаном Кадыровым и вообще боится главы Чечни. Зеленский, в свою очередь, заявил, что с Кадыровым он не знаком.

Кадыров же посетовал, что за обильными речами Порошенко и Зеленского отсутствуют четкие планы по развитию Украины.

«Петр Порошенко проявил себя в качестве уличного драчуна, обвиняя Владимира Зеленского в том, что тот испугался Рамзана Кадырова. Других проблем у Украины нет, чем выяснение, кто из кандидатов боится Кадырова», — пишет глава Чечни.

При этом он заявил, что ещё в 2014 году, перед самыми выборами президента Украины, Порошенко, который тогда был кандидатом в президенты и в итоге выборы выиграл, клялся Кадырову в верности и любви к России. Дело было связано с передачей российской стороне журналистов Олега Сидякина и Марата Сайченко, задержанных на Украине.

«Так вот, господин Порошенко, я убедился, что с памятью у вас большие проблемы. Кажется, вы забыли, как при передаче мне журналистов Олега Сидякина и Марата Сайченко клялись в верности и любви к России. Вы забыли слова о том, что не будет у России более близкой и лояльной страны, чем Украина, не будет никого с более пророссийской позицией, чем вы лично? Вы давали такое слово, и было это перед предыдущими выборами», — пишет Кадыров.

В связи с этим Кадыров считает, что это Порошенко боится его, а не Зеленский, но свой «детский страх» действующий президент Украины проецирует на своего соперника во втором туре.

Что же касается Зеленского, то с ним, по словам Кадырова, «вопрос закрыт», так как шоумен в свое время признал свою неправоту.

Также Кадыров посоветовал Порошенко вообще не упоминать ни его имени, ни имени российского лидера Владимира Путина, которого действующий президент Украины вспоминает постоянно.

«Напоследок советую сто раз подумать, прежде чем произносить имена Владимира Путина и Рамзана Кадырова. Вы лично не достойны упоминать эти имена», — пишет Кадыров.