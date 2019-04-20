Неаполь, Италия, 20 апреля, 2019, 09:27 — ИА Регнум. Футбольный итальянский клуб «Наполи» интересуется возможностью заполучить в свой состав защитника команды «Тоттенхэм» Кириана Триппьера, сообщает 20 апреля на своем сайте журналист Джанлука Ди Марцо.

(сс) Кирилл Венедиктов. soccer.ru Киран Джон Триппьер

При этом, согласно данным источника, до летнего перерыва «Тоттенхэм» и его главный наставник Маурисио Почеттино не намерены говорить о возможной продаже футболиста, так как клуб ещё продолжает свою борьбу за четвертку лучших в Английской Премьер-лиге и в Лиге чемпионов, где в полуфинале встретится с голландским «Аяксом».

Также 28-летним футболистом интересуется «Манчестер Сити». Текущий контракт игрока с «Тоттенхэмом» рассчитан до 2022 года.

Отметим, в текущем сезоне Кириан Триппьер сыграл за клуб в 33 матчах и отметился в них одним голом и пятью результативными передачами.