Санкт-Петербург, 20 апреля, 2019, 08:48 — ИА Регнум. 20 и 21 апреля в Санкт-Петербурге будет проходить фестиваль «Чудо света». В 2019 году главным объектом световых инсталляций, работ 3D-дизайнеров и VR-художников станет здание Театра юного зрителя на Пионерской площади. Фасад здания превратится в театральную сцену, на которой зрители увидят мультимедийное шоу. Они станут свидетелями истории театра от античной трагедии до оперы и балета. Но в шоу, как утверждают организаторы, будут добавлены и театр масок, и театр рук, мир парадоксов Эшера, фактуры кубизма и авангардистского искусства, трехмерная анимация и даже мэппинг, это когда лазерные объекты «вылетают» на зрителя.

George Shuklin ТЮЗ на Пионерской площади в Санкт-Петербурге

Время начала показов: 21:00; 21:30; 22:00; 22:30.